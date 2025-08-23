Matchs
Le Thunder rend un nouvel hommage aux Amérindiens

NBA – Comme lors de la saison 2018/19, la franchise d'Oklahoma City portera un maillot qui met en avant l'histoire de l’État et des tribus indiennes.

Lors de la saison 2018/19, le Thunder avait décidé de rendre hommage aux Amérindiens avec son maillot « City Edition ». Sept ans après, et quelques mois après avoir remporté le titre NBA, la franchise récidive.

Le maillot « City Edition » du Thunder, pour l'exercice 2025/26, est un nouvel hommage aux « cultures autochtones et indigènes qui façonnent l'identité et l'esprit communautaire de l'Oklahoma », indique le communiqué de la franchise.

Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers porteront ce maillot bleu pour la première fois le 19 novembre, face aux Kings, dans le cadre de la « Native American Heritage Night ». Puis chaque vendredi, quand le match se jouera à domicile, à partir du 5 décembre.

Par Jonathan Demay
