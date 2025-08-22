La mort dans l’âme, Tomas Satoransky déclare forfait pour l’Euro

La République tchèque a annoncé son groupe définitif de 12 joueurs pour l'EuroBasket 2025, et il y a un absent de marque : Tomas Satoransky. Touché au dos, le meneur du FC Barcelone était de toutes les grandes compétitions, et il va forcément laisser un grand vide.

« Aujourd’hui, j’ai dû prendre une décision très difficile. Ceux qui me connaissent savent ce que représente pour moi l’équipe nationale, et combien je voulais participer à mon cinquième EuroBasket sous les couleurs du pays », écrit-il sur ses réseaux sociaux. « Compte tenu de mon état de santé actuel, je ne peux pas aider l’équipe comme je le voudrais et comme on l’attend de moi. Mon dos m’a stoppé, tout simplement. »

Un forfait qui l'oblige à revoir ses plans pour la suite, puisqu'il n'avait pas exclu que cet Euro soit “sa dernière danse” pour reprendre son terme. « Avant l’été, je ne savais pas si ce serait ma dernière danse avec l’équipe nationale, mais désormais je sais que je veux dire mes adieux sur le terrain. Je croise les doigts à distance pour les gars à Riga, et j’espère qu’ils décrocheront un nouveau succès pour le basket tchèque. »

Voici l'effectif de la Tchéquie, guidé par Vit Krejci : Richard Balint, Jaromir Bohacik, Vojtech Hruban, Adam Kejval, Vit Krejci, Martin Kriz, Petr Krivanek, Tomas Kyzlink, Martin Peterka, Ondrej Sehnal, Martin Svoboda et Jak Zidek.

A Riga, la sélection affrontera dans le Groupe A, le Portugal mercredi 27 août, puis la Turquie, l'Estonie, la serbie et enfin le pays hôte la Lettonie.