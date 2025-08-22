Le père de Jaylen Brown arrêté pour tentative de meurtre !

Voilà un nouveau fait divers dont Jaylen Brown se serait bien passé. Son père Quenton Brown, 57 ans, a en effet arrêté par la police de Las Vegas jeudi matin, suspecté de tentative de meurtre à l'arme blanche survenue la veille au soir.

L'histoire et le contentieux peuvent sembler dérisoires mais pourraient bien avoir de graves conséquences pour le père du MVP des NBA Finals 2024.

D'après la police de Las Vegas, le père de Jaylen Brown aurait en effet agressé une personne au couteau après une dispute au sujet d'une place de parking à l'All American Park. Touchée à l'estomac, la victime a été transportée à l'hôpital et se remet actuellement de son opération. Ancien boxeur professionnel, Quenton Brown a comparu devant le tribunal dès jeudi après-midi et sa caution a été fixée à 300 000 dollars. Il sera à nouveau présenté à un juge mardi prochain.

Selon son avocat, son client a agi en légitime défense, et il n'a pas été le premier à porter des coups. Selon des témoins, Quenton Brown a agressé sa victime de plusieurs coups de couteau lorsque cette dernière a eu le dos tourné.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 ☆ BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 ☆ BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 ☆ BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 ☆ BOS 63 34 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.