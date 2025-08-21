Cam Thomas devrait rester à Brooklyn, mais avec quel contrat ?

Même si la situation de Cam Thomas n'avance guère, une certitude semble émerger : l'arrière scoreur jouera la saison prochaine à Brooklyn. Reste à savoir sous quelle forme, avec quel contrat donc. D'après Jake Fischer, il y a deux options devant le joueur.

La première est connue : signer la « qualifying offer » de 5.9 millions de dollars, pour ainsi parier sur lui-même et tout donner en 2025/26 afin d'arriver lors de la prochaine intersaison en position de force sur le marché et, dès lors, faire sauter la banque. Cam Thomas sera alors totalement libre de signer où bon lui semble, sans que les Nets ne puissent s'aligner, comme ils le peuvent cet été.

La seconde option, c'est accepter l'offre actuelle des Nets, qui serait autour de 28 millions de dollars pour deux saisons supplémentaires, dont la seconde année serait en « team option », c'est-à-dire que la franchise pourra ou non le garder en 2026.

L'arrière doit une revanche à Brooklyn et à lui-même lors du prochain exercice car, même s'il a tourné à 24 points de moyenne en 2024/25, il n'a joué que 25 matches, la faute aux blessures. S'il veut obtenir un gros contrat en 2026, il a tout intérêt à réaliser une grosse saison.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un “free agent protégé” et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur signe ensuite cette “qualifying offer”, il est automatiquement libre l'été suivant et son équipe ne pourra alors pas s’aligner sur une offre.

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l'un de ses joueurs, afin qu'il termine son bail ou qu'il devienne free agent avec un an d’avance.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BRK 25 31 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.