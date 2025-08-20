Le voleur de maillots du Heat plaide coupable

Début août a commencé le procès de Marcos Thomas Perez, accusé d'avoir volé « plus de 400 maillots et accessoires portés en match » par des joueurs du Heat. Et l'homme de 62 ans a finalement plaidé coupable ce mardi, nous informe AP.

Pour rappel, cet ancien de la police de Miami a travaillé pour le Heat, comme agent de sécurité, entre 2016 et 2021, avant d'être employé de la sécurité de la NBA entre 2022 à 2025. Comme il était chargé de la sécurité au Kaseya Center, il avait accès aux pièces de collection de la franchise.

Il a donc revendu une centaine d'objets dérobés à Miami, qui, sur le second marché, ont permis d'amasser près de deux millions de dollars !

Parfois pour des prix dérisoires, vu le marché, puisqu'il a notamment cédé un maillot de LeBron James des Finals pour seulement 100 000 dollars alors que, plus tard, ce même maillot sera vendu aux enchères 3.7 millions de dollars !