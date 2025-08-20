Le Storm de Dominique Malonga gâche le retour d’Angel Reese

Après avoir manqué les sept derniers matchs du Sky, Angel Reese effectuait son retour sur les parquets. Sa mission : aider Chicago à sortir de cette série de quatre défaites de rang.

En face, il y a le Storm de Gabby Williams et Dominique Malonga, pas au mieux depuis 15 jours. Il ne faut pas attendre longtemps pour voir Angel Reese s'illustrer puisque l'ancienne prodige de LSU inscrit ses premiers points sur la deuxième possession du Sky (4-0).

Au terme des dix premières minutes, aucune des deux équipes n'est parvenue à dominer puisque Gabby Williams (9 points, 4 rebonds, 5 passes) est venue répondre à un panier d'Angel Reese pour ramener le Storm à égalité (20-20).

Pour débuter le deuxième acte, les Françaises de Seattle prennent le pouvoir. Dominique Malonga (15 points, 7 rebonds) inscrit quatre points de suite tandis que Gabby Williams ponctue une contre-attaque avec un panier et une faute de Kamilla Cardoso (31-25). Pour finir la première mi-temps, le Storm passe un 10-3 pour mener 46 à 34 au moment de rejoindre les vestiaires.

Angel Reese porte le Sky, en vain

Après la pause, Angel Reese tente de remettre Chicago dans la partie. Dans un premier temps, elle prend le meilleur à l'intérieur sur Gabby Williams puis elle inscrit quatre points de suite tous sur contre-attaque. Des efforts insuffisants puisque la défense de Chicago ne parvient pas à contenir l'attaque de Seattle à l'image de cette faute flagrante de Rachel Banham sur un tir à 3-points de Brittney Sykes. Sur la ligne, l'ancienne joueuse des Mystics ne tremble pas et donne 17 longueurs d'avance au Storm (59-42).

Angel Reese trouve Rebecca Allen qui décoche un tir lointain puis l'intérieure délivre une deuxième passe décisive à destination d'Ariel Atkins, mais Dominique Malonga répond à son tour avec deux paniers consécutifs pour permettre au Storm d'entamer le dernier acte avec une avance de 16 points (66-50).

Si Seattle pensait avoir le match en main, les joueuses de Noelle Quinn ont, encore une fois, failli laisser filer un match dans les dernières minutes puisqu'Angel Reese ramène le Sky à huit longueurs (77-69). Pour éviter une nouvelle défaite gênante au Storm, Nneka Ogwumike (21 points, 6 rebonds) inscrit un tir à 3-points à 35 secondes du terme pour offrir à nouveau dix points d'avance à Seattle.

Au final, le Storm s'impose 94-88 malgré les 19 points et 7 rebonds d'Angel Reese. Le Sky essuie une cinquième défaite de suite avant un déplacement périlleux à New York ce jeudi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.