Rick Carlisle prolonge son contrat avec les Pacers

NBA – Deux ans après avoir déjà prolongé et deux mois après les Finals, le coach rallonge encore son contrat avec la franchise d'Indiana.

Une juste récompense. Deux mois après avoir conduit les Pacers en Finals et même aux portes du titre, lors d'un Game 7 perdu à Oklahoma City, Rick Carlisle va prolonger son aventure à Indiana pour plusieurs saisons, annonce Marc Stein.

Pour rappel, le coach était revenu à Indiana en 2021, avec un contrat de quatre saisons. Puis, en 2023, il avait déjà prolongé, avant de propulser les Pacers en finale de conférence en 2024. Cette saison, Tyrese Haliburton et ses coéquipiers ont fait encore plus fort, avec 50 succès en saison régulière et un parcours jusqu'aux Finals.

En quatre saisons là-bas, et notamment grâce aux arrivées d'Haliburton et Pascal Siakam, Rick Carlisle a remporté 157 matches en saison régulière (48% de victoires), en étant particulièrement efficace et brillant lors des deux dernières campagnes de playoffs (23 victoires).

Le coach de l'année 2002, champion NBA 2011 avec Dallas mais également président du syndicat des coaches de la Grande Ligue est le 11e entraîneur le plus victorieux de l'histoire de la NBA avec 993 succès et le 10e en playoffs avec ses 86 victoires.

Par Jonathan Demay
