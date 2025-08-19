La Ja 3 Price of Admission prépare la rentrée

Lentement mais sûrement, la Nike Ja 3 continue de se dévoiler au grand public ! La troisième chaussure signature de Ja Morant savoure son buzz depuis la sortie du premier coloris « Sound Check » qui lance une nouvelle ère dans la ligne signature du meneur superstar des Grizzlies.

Cette troisième version se veut en effet radicalement différente et se rapprochant encore plus des caractéristiques et particularités de Ja Morant, sur le terrain comme en dehors. La paire est bien plus confortable par exemple, avec le choix de la mousse Zoom X, qui devient progressivement une référence haut de gamme sur le marché des sneakers depuis son introduction sur la GT Cut 3.

Niveau design aussi, la tige a été complètement revue, entre les motifs du revêtement extérieur en caoutchouc qui prennent la forme de logos « Ja » et remontent également sur l’empeigne, et l'apparition d'un gros « JA » grâce à la disposition du « Swoosh » à la verticale sur l'un des côtés de la chaussure.

Le prochain coloris « Price of Admission » était déjà connu puisque c'est avec cet ensemble en rose et violet doté de finitions en gris que le leader de Memphis avait porté sa Ja 3 pour la première fois, lors du Game 1 face à OKC, au premier tour des playoffs en avril dernier.

Encore un peu de patience puisque le coloris « Price of Admission » sera disponible à partir du 10 septembre sur Basket4Ballers, au prix de 125 euros.