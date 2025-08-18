Les Pelicans signent Jalen McDaniels

Drafté en 52e position de la Draft 2019, Jalen McDaniels a commencé sa carrière à Charlotte, dans un rôle de remplaçant. C'est aussi avec les Hornets qu'il connaît ses meilleures saisons car la suite fut bien plus compliquée.

Ni à Philadelphie, où il est transféré en cours de saison 2022/23, ni à Toronto en 2023/24, il ne parvient à s'imposer. La saison passée, il a surtout été vu en G-League, avec le Capital City Go-Go, n'ayant joué que quatre petits matches avec les Wizards.

Néanmoins, le grand frère de Jaden McDaniels a su trouver un point de chute pour la prochaine saison. ESPN annonce en effet qu'il a signé un contrat avec les Pelicans, qui avaient encore de la place dans leur effectif.

Jalen McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 16 18 47.1 37.5 82.4 0.9 3.1 4.1 0.8 2.2 0.5 0.7 0.2 5.6 2020-21 CHA 47 19 46.8 33.3 70.3 1.0 2.6 3.6 1.1 2.0 0.6 1.0 0.4 7.4 2021-22 CHA 55 16 48.4 38.0 73.6 0.7 2.4 3.1 1.1 1.7 0.5 0.7 0.4 6.2 2022-23 * All Teams 80 24 45.5 33.2 84.1 0.8 3.5 4.3 1.6 2.6 1.0 1.2 0.4 9.4 2022-23 * CHA 56 27 44.7 32.2 84.6 0.8 4.0 4.8 2.0 2.8 1.2 1.4 0.5 10.6 2022-23 * PHL 24 18 48.8 40.0 82.4 0.8 2.4 3.2 0.8 2.1 0.7 0.5 0.2 6.7 2023-24 TOR 50 11 34.4 16.9 73.0 0.4 1.2 1.6 0.7 1.0 0.4 0.6 0.1 3.4 2024-25 WAS 4 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.