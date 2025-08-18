Les Pelicans signent Jalen McDaniels

Drafté en 52e position de la Draft 2019, Jalen McDaniels a commencé sa carrière à Charlotte, dans un rôle de remplaçant. C'est aussi avec les Hornets qu'il connaît ses meilleures saisons car la suite fut bien plus compliquée.
Ni à Philadelphie, où il est transféré en cours de saison 2022/23, ni à Toronto en 2023/24, il ne parvient à s'imposer. La saison passée, il a surtout été vu en G-League, avec le Capital City Go-Go, n'ayant joué que quatre petits matches avec les Wizards.
Néanmoins, le grand frère de Jaden McDaniels a su trouver un point de chute pour la prochaine saison. ESPN annonce en effet qu'il a signé un contrat avec les Pelicans, qui avaient encore de la place dans leur effectif.
|Jalen McDaniels
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|CHA
|16
|18
|47.1
|37.5
|82.4
|0.9
|3.1
|4.1
|0.8
|2.2
|0.5
|0.7
|0.2
|5.6
|2020-21
|CHA
|47
|19
|46.8
|33.3
|70.3
|1.0
|2.6
|3.6
|1.1
|2.0
|0.6
|1.0
|0.4
|7.4
|2021-22
|CHA
|55
|16
|48.4
|38.0
|73.6
|0.7
|2.4
|3.1
|1.1
|1.7
|0.5
|0.7
|0.4
|6.2
|2022-23 *
|All Teams
|80
|24
|45.5
|33.2
|84.1
|0.8
|3.5
|4.3
|1.6
|2.6
|1.0
|1.2
|0.4
|9.4
|2022-23 *
|CHA
|56
|27
|44.7
|32.2
|84.6
|0.8
|4.0
|4.8
|2.0
|2.8
|1.2
|1.4
|0.5
|10.6
|2022-23 *
|PHL
|24
|18
|48.8
|40.0
|82.4
|0.8
|2.4
|3.2
|0.8
|2.1
|0.7
|0.5
|0.2
|6.7
|2023-24
|TOR
|50
|11
|34.4
|16.9
|73.0
|0.4
|1.2
|1.6
|0.7
|1.0
|0.4
|0.6
|0.1
|3.4
|2024-25
|WAS
|4
|2
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.2
|0.0
|0.2
|0.0
|0.0
|0.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.