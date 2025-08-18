Matchs
Dereck Lively II entre rééducation et mentorat

NBA – Opéré, l'intérieur des Mavericks travaille pour revenir en début de saison et s'occupe de Cooper Flagg.

Victime d'une fracture de fatigue au niveau du pied droit, Dereck Lively II n'a joué que 36 matches la saison passée. Même si les Mavericks espéraient que le repos allait suffire, le pivot n'a pas pu éviter de passer sur le billard pour retirer des petites excroissances osseuses dans son pied.

Quelques semaines après son opération, Dereck Lively II continue de travailler – Dallas a diffusé une vidéo de lui – et devrait être prêt pour le training camp, le mois prochain.

De plus, cet été, le joueur de Dallas a pris Cooper Flagg sous son aile. « Je m'assure qu'il se sente le plus à l'aise possible, en lui apportant ce qui est nécessaire », expliquait-il début août. « J'ai été dans sa position, je me souviens à quel point j'étais effrayé et j'avais 19 ans. Lui a 18 ans. »

Pour faciliter les choses, il se trouve que le pivot, sorti comme lui de Duke, connaît bien le premier choix de la Draft, qui arrive à Dallas avec une énorme pression. « Je le connais depuis deux ans maintenant et il est toujours le même, il rigole, s'amuse. Je suis content qu'il soit toujours le même malgré la lumière sur lui. Chez lui ou à la salle, il est toujours ce gamin souriant. »

Dereck Lively II Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 DAL 55 24 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8
2024-25 DAL 36 23 70.2 0.0 63.0 2.9 4.6 7.5 2.4 2.8 0.6 1.1 1.6 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Jonathan Demay
