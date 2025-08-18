Une touche “Coconut Milk” sur la Nike GT Cut 3 Turbo

Révélée à l'occasion du All-Star week-end, la Nike GT Cut 3 Turbo continue son offensive avec un nouveau coloris estival ! La version “Coconut Milk” s'habille en effet d'un blanc nacré ornée d'un “swoosh” iridescent sur l'empeigne.

L'ensemble est tout juste complété par une semelle extérieure jaune et quelques touches de noir, pour faire ressortir l'inscription “Zoom X” sur la semelle intermédiaire et la plaque en TPU sous le milieu du pied. La paire garde toutes ses caractéristiques techniques haut de gamme et ne manquera pas de trouver son public.

La Nike GT Cut 3 Turbo “Cococnut Milk” est disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.

Notre verdict de la Nike Zoom GT Cut 3

Destinées aux attaquants les plus virevoltants, les deux précédentes versions de la Nike GT Cut ont vu leur côte monter en flèche devant la GT Run et la GT Jump. La Nike GT Cut 3 a su conserver cet héritage en restant sur ses qualités, en terme de dynamisme et de réactivité tout en parvenant à innover positivement avec cette mousse « Zoom X » du plus bel effet.

Le compromis entre la légèreté des matériaux et leur faible durabilité, notamment au niveau du col, est en revanche à revoir. La coupe de la languette sera également à laisser à l’appréciation de chacun. Pour le reste, le modèle est une réussite, offrant un résultat optimal au niveau du confort, du dynamisme du rebond, de la qualité et de la sécurité des appuis ainsi que du maintien.

La Nike GT Cut 3 préserve ainsi sa cote parmi les meilleures chaussures du marché pour les profils de joueurs extérieurs plutôt dynamiques.