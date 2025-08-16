Les Valkyries de Janelle Salaün décrochent un record NBA

C’est une équipe du Sky qui avait perdu 11 de ses 12 derniers matchs qui recevait la jeune équipe des Valkyries. Si Chicago s’accroche en première mi-temps et n’est mené que de deux points au moment de rejoindre les vestiaires, les joueuses de Tyler Marsh s’écroulent après la pause.

Grâce aux cinq points consécutifs d’Iliana Rupert (14 points, 3 passes), les Valkyries prennent 20 points d’avance. La Française conclut ainsi un troisième quart-temps remporté 27 à 9 par Golden State. Dans le dernier acte, les joueuses de Natalie Nakase enfoncent un peu plus le clou puisque Janelle Salaün (15 points, 6 rebonds) se montre pour donner plus de 30 points d’avance à son équipe.

Dans la foulée, Carla Leite (7 points, 1 passe) et Kaitlin Chen se chargent de finir le travail. C’est donc au terme d’une deuxième mi-temps maîtrisée que les Valkyries s’imposent largement 90-59 et profitent du revers du Fever face aux Mystics pour grimper à la sixième place au classement.

Un record pour les Valkyries

Grâce à ce succès, les Valkyries établissent un nouveau record WNBA. Les joueuses de Natalie Nakase ont remporté samedi soir leur 18e match de la saison, et c'est un record pour une “expansion team”, soit une franchise nouvellement créée. Avant elles, le record était détenu par le Detroit Shock qui avait remporté 17 matchs lors de sa première saison en 1998.

“Nous sommes simplement là pour gagner, et peu importe que l’on soit une franchise d’expansion ou pas”, rappelle Janelle Salaün après la rencontre. “C’est avec cette mentalité que l’on aborde chaque match.”

Alors que beaucoup imaginaient les Valkyries au fond du classement en début de saison, l’équipe californienne pourrait créer la surprise en allant chercher sa place pour les playoffs.

“Nous ne pouvons pas décider du résultat des autres équipes et notre but est de faire les playoffs. Donc nous nous disons que nous devons impérativement remporter chaque match“, explique Natalie Nakase.

Les Valkyries sont sur une série de quatre victoires consécutives et auront l’occasion d’en enchaîner une cinquième, ce dimanche face au Dream.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.