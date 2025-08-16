La Serbie et l’Allemagne se retrouvent en finale de la SuperCup

Tournoi à quatre équipes (Allemagne, Serbie, Turquie et République tchèque), la Turkish Airlines Supercup va offrir une finale de prestige, à dix jours du début de l'EuroBasket. En effet, en demi-finale, les Allemands ont dominé les Turcs (73-71), dans une rencontre animée.

Dennis Schroder et ses coéquipiers ont compté dix points de retard en début de seconde période, mais le meneur de jeu a été excellent (22 points) pour renverser la tendance et dominer un aussi bon Alperen Sengun (25 points, 9 rebonds).

Dans l'autre demi-finale, les Serbes ont eu moins de difficulté à dominer les Tchèques (113-84). Bogdan Bogdanovic a frappé fort avec 20 points en seulement 22 minutes, tandis que Nikola Jokic a compilé 12 points, 6 passes et 4 rebonds.

L'Allemagne et la Serbie vont donc se retrouver en finale ce samedi soir, pour un remake de la petite finale des Jeux olympiques 2024 à Paris, remportée par les Serbes, vainqueurs de la médaille de bronze. Mais aussi de la finale de la Coupe du monde 2023, cette fois gagnée par les Allemands.