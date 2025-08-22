NBA 2K26 : vivez l’expérience en avant-première, une semaine avant tout le monde !

Grâce aux éditions Superstar et Leave No Doubt, il sera possible de prendre le jeu NBA 2K26 en main en accès anticipé dès le 29 août, soit 7 jours avant sa sortie officielle prévue le 5 septembre !

Précommandez dès maintenant pour débloquer l’accès anticipé

Un accès anticipé pour prendre une longueur d’avance

C’est devenu une tradition chez 2K : récompenser les fans les plus fidèles avec un accès exclusif. Cette année, les éditions Superstar et Leave No Doubt ne font pas exception, et permettent aux joueurs de plonger dans NBA 2K26 une semaine avant tout le monde.

Que ce soit pour découvrir les premières sensations manette en main, prendre ses marques dans Ma Carrière ou se bâtir une équipe compétitive sur MyTeam, l’accès anticipé est un véritable avantage, et une manière de dominer dès les premiers jours.

Des bonus en pagaille avec l’édition Leave No Doubt

L’édition Leave No Doubt ne se contente pas d’un accès anticipé : elle est blindée de contenus bonus.

Voici un aperçu de ce que les fans retrouveront dans ce pack ultra-complet :

VC & MyTeam

· 10 000 VC + 135 000 VC supplémentaires

· 2 packs promotionnels MyTEAM*

· Plateau de jeu Mon JOUEUR*

· Pass Pro Saison 1 + Pass Été (Saisons 7 à 9)

· Sélection d’équipe Full Série 1

· Pack Agent libre Parc Triple menace

· 5 Packs Série 1

· Pièce EXP x2 – 2 heures

* Contenu bonus de précommande PlayStation Store – version numérique uniquement

Ma CARRIERE

· 25 boosts de compétence (x6 types)

· 25 bonus Gatorade (x3 types)

· Pièce EXP x2 – 2 heures

· Maillot Tête d’affiche Shai Gilgeous-Alexander

· Doudoune à capuche exclusive

De quoi garder un coup d’avance, même à long terme !