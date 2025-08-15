Matchs
Amir Coffey devra convaincre les Bucks

Publié le 15/08/2025 à 7:49
Publié le 15/08/2025 à 7:49
Modifié le 15/08/2025 à 9:21

NBA – Amir Coffey a mis du temps à retrouver un contrat, et il devra se contenter d'un deal non garanti aux Bucks.

Amir Coffey

C'était l'un des derniers free agents intéressants du marché sur les postes 3/4 et ESPN annonce que Amir Coffey a finalement décidé de rejoindre les Bucks pour un an. Mais ce serait un contrat non garanti

Membre de très longue date des Clippers (2019-25), il était arrivé au bout de son aventure en Californie. Précieux sur certaines séquences, notamment quand il s'agissait de remplacer Kawhi Leonard en saison régulière, l'ailier ne parvenait ensuite plus à obtenir de rôle important en playoffs.

Statistiquement, Amir Coffey reste tout de même sur sa meilleure saison (9.7 points, 2.2 rebonds et 1.1 passe, à 41% à 3-points) et une équipe comme Milwaukee, en quête de densité à l'aile, aurait eu tort de ne pas lui offrir de contrat, car il a tout d'une option séduisante, à bas coût.

Derrière Giannis Antetokounmpo et Kyle Kuzma, et s'il passe le “cut” du training camp, il devra lutter pour ses minutes avec Taurean Prince, Chris Livingston et Tyler Smith, voire Bobby Portis. Retrouvant au passage Doc Rivers, son coach pendant un an à Los Angeles.

Amir Coffey Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 LAC 18 9 42.6 31.6 54.5 0.2 0.7 0.9 0.8 1.1 0.3 0.4 0.1 3.2
2020-21 LAC 44 9 43.7 41.1 71.1 0.2 0.8 1.0 0.5 0.7 0.2 0.3 0.0 3.2
2021-22 LAC 69 23 45.3 37.8 86.3 0.4 2.5 2.9 1.8 1.3 0.6 0.7 0.2 9.0
2022-23 LAC 50 13 38.6 27.5 77.8 0.3 0.7 1.1 1.1 1.0 0.1 0.4 0.1 3.4
2023-24 LAC 70 21 47.2 38.0 85.9 0.4 1.7 2.1 1.1 1.5 0.6 0.5 0.2 6.6
2024-25 LAC 72 24 47.1 40.9 89.1 0.4 1.8 2.2 1.1 1.7 0.6 0.6 0.1 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Florian Benfaid
