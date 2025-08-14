Matchs
Isaïa Cordinier absent jeudi soir contre l’Espagne

L'équipe de France a dévoilé son groupe pour le premier des deux affrontements contre l'Espagne jeudi, sans Isaïa Cordinier, touché au poignet.

Isaïa Cordinier (France) contre le Canada lors des JO

Les Bleus seront 13 sur la feuille de match jeudi soir à Badalone, mais pas pour des choix purement sportifs. Alors que Freddy Fauthoux devrait annoncer son groupe définitif pour l'Euro à l'issue des deux matchs contre l'Espagne ce jeudi soir à Badalone puis samedi à Bercy, le sélectionneur national devra se passer d'Isaïa Cordinier pour la manche une. Le futur ailier de l'Anadolou Efes souffre d'une contusion au poignet et ne pourra tenir sa place a annoncé l'Equipe de France sur X.

En tenue vendredi dernier contre la Grande-Bretagne, Cordinier s'était montré plutôt discret (4 points, 3 rebonds, 1 passe en 14 minutes). L'ailier est en ballottage favorable pour intégrer l'effectif des 12 joueurs qui disputera l'Euro à partir du 28 août prochain, mais pourrait jouer sa place face à Timothé Luwawu-Cabarrot, autre joueur d'expérience et habitué du haut niveau européen.

Autre joueur touché il y a quelques jours, Sylvain Francisco est, lui, remis de ses douleurs à l'épaule et jouera son premier match de la préparation. Les Bleus avaient dominé le Monténégro (81-75) lors de leur première rencontre, puis la Grande-Bretagne (74-67) vendredi dernier à Pau. Cordinier avait manqué l'affrontement contre le Monténégro, laissé en tribunes.

 

Par Loris Belin
