Isaïa Cordinier absent jeudi soir contre l’Espagne

Les Bleus seront 13 sur la feuille de match jeudi soir à Badalone, mais pas pour des choix purement sportifs. Alors que Freddy Fauthoux devrait annoncer son groupe définitif pour l'Euro à l'issue des deux matchs contre l'Espagne ce jeudi soir à Badalone puis samedi à Bercy, le sélectionneur national devra se passer d'Isaïa Cordinier pour la manche une. Le futur ailier de l'Anadolou Efes souffre d'une contusion au poignet et ne pourra tenir sa place a annoncé l'Equipe de France sur X.

En tenue vendredi dernier contre la Grande-Bretagne, Cordinier s'était montré plutôt discret (4 points, 3 rebonds, 1 passe en 14 minutes). L'ailier est en ballottage favorable pour intégrer l'effectif des 12 joueurs qui disputera l'Euro à partir du 28 août prochain, mais pourrait jouer sa place face à Timothé Luwawu-Cabarrot, autre joueur d'expérience et habitué du haut niveau européen.

Autre joueur touché il y a quelques jours, Sylvain Francisco est, lui, remis de ses douleurs à l'épaule et jouera son premier match de la préparation. Les Bleus avaient dominé le Monténégro (81-75) lors de leur première rencontre, puis la Grande-Bretagne (74-67) vendredi dernier à Pau. Cordinier avait manqué l'affrontement contre le Monténégro, laissé en tribunes.