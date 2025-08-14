Shaquille O’Neal revient sur son addiction aux antidouleurs

« Un sandwich, des frites et deux pilules pendant 19 ans. » C'est ainsi, en allant un peu vite évidemment, que Shaquille O'Neal a résumé une partie de sa longue carrière NBA. Dans le podcast « Armchair Expert with Dax Shepard », le Shaq était invité à revenir sur sa consommation d'antidouleurs.

« J'ai une question : est-on accro pour l'effet du produit ou simplement par le fait de le prendre ? », demande l'ancien pivot des Lakers. « J'ai eu une discussion animée avec mes médecins, qui me disaient que j'étais accro, alors que je ne me sentais pas défoncé, seulement je ne ressentais plus la douleur. Je ne savais pas que c'était une addiction. »

Parce qu'il ne prenait plus d'antidouleurs durant l'été et ne souffrait pas « mentalement », O'Neal pensait ne pas être dépendant de ces produits.

« Si j'avais une douleur, j'en prenais car je ne voulais pas ressentir la douleur, puisqu'on avait besoin de ce match », se souvient-il. « Je faisais mes petits calculs : si on me disait d'en prendre un, j'en prenais trois. Je devais les prendre, alors est-ce une addiction ? »

Le « Shaq » précise aussi que tout ceci n'était « pas caché, mes préparateurs physiques le savaient » mais pas sa femme et ses enfants. Sauf qu'à la longue, comme il l'avait indiqué dans un documentaire en 2022, les effets des médicaments sont néfastes pour le corps. « J'ai pris beaucoup d'antidouleurs et j'ai petits problèmes rénaux dorénavant, ils ne fonctionnent plus totalement bien. »

Shaquille O'Neal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1992-93 ORL 81 38 56.2 0.0 59.2 4.2 9.6 13.9 1.9 4.0 0.7 3.8 3.5 23.4 1993-94 ORL 81 40 59.9 0.0 55.4 4.7 8.5 13.2 2.4 3.5 0.9 2.7 2.9 29.4 1994-95 ORL 79 37 58.3 0.0 53.3 4.2 7.3 11.4 2.7 3.3 0.9 2.6 2.4 29.3 1995-96 ORL 54 36 57.3 50.0 48.7 3.4 7.7 11.0 2.9 3.6 0.6 2.9 2.1 26.6 1996-97 LAL 51 38 55.7 0.0 48.4 3.8 8.7 12.6 3.1 3.5 0.9 2.9 2.9 26.2 1997-98 LAL 60 36 58.4 0.0 52.7 3.5 7.9 11.4 2.4 3.2 0.7 2.9 2.4 28.3 1998-99 LAL 49 35 57.6 0.0 54.0 3.8 6.9 10.7 2.3 3.2 0.7 2.5 1.7 26.3 1999-00 ★ LAL 79 40 57.4 0.0 52.4 4.3 9.4 13.7 3.8 3.2 0.5 2.8 3.0 29.7 2000-01 LAL 74 40 57.2 0.0 51.3 3.9 8.8 12.7 3.7 3.5 0.6 3.0 2.8 28.7 2001-02 LAL 67 36 57.9 0.0 55.5 3.5 7.2 10.7 3.0 3.0 0.6 2.6 2.0 27.2 2002-03 LAL 67 38 57.4 0.0 62.2 3.9 7.2 11.1 3.1 3.4 0.6 2.9 2.4 27.5 2003-04 LAL 67 37 58.4 0.0 49.0 3.7 7.8 11.5 2.9 3.4 0.5 2.9 2.5 21.5 2004-05 MIA 73 34 60.1 0.0 46.1 3.5 7.0 10.4 2.7 3.6 0.5 2.8 2.3 22.9 2005-06 MIA 59 31 60.0 0.0 46.9 2.9 6.3 9.2 1.9 3.9 0.4 2.9 1.8 20.0 2006-07 MIA 40 28 59.1 0.0 42.2 2.4 5.0 7.4 2.0 3.5 0.2 2.4 1.4 17.3 2007-08 * All Teams 61 29 59.3 0.0 50.3 2.7 6.4 9.1 1.5 3.7 0.5 3.0 1.4 13.6 2007-08 * MIA 33 29 58.1 0.0 49.4 3.0 4.8 7.8 1.4 4.1 0.6 3.0 1.6 14.2 2007-08 * PHX 28 29 61.1 0.0 51.3 2.4 8.2 10.6 1.7 3.4 0.5 3.0 1.2 12.9 2008-09 PHX 75 30 60.9 0.0 59.5 2.5 6.0 8.4 1.7 3.4 0.7 2.2 1.4 17.8 2009-10 CLE 53 23 56.6 0.0 49.6 1.8 4.9 6.7 1.5 3.2 0.3 2.0 1.2 12.0 2010-11 BOS 37 20 66.7 0.0 55.7 1.3 3.5 4.8 0.7 3.2 0.4 1.5 1.1 9.2 Total 1207 35 58.2 4.5 52.7 3.5 7.4 10.9 2.5 3.4 0.6 2.7 2.3 23.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.