Démission surprise du fils du patron des Warriors

Fils du propriétaire principal des Warriors, Joe Lacob, Kent Lacob n’est plus vice-président de la franchise, où il était responsable du développement de la partie sportive. Après la publication d'un article de The Athletic, la franchise a confirmé le départ du plus jeune des enfants Lacob (32 ans).

Après avoir joué et étudié à la Washington University de Saint-Louis, Kent Lacob avait rejoint il y a 10 ans l'organigramme de la franchise dirigée par son père. D'abord comme “coordinateur du secteur sportif” puis comme GM de l’équipe de G League, les Santa Cruz Warriors.

“Eh bien, il faut des cou….. !” a réagi son père en apprenant la nouvelle, tandis que son fils a expliqué qu'il voulait voler de ses propres ailes et démontrer sa valeur. Le tout en se mettant en danger, loin de la protection de son père.

“Ça va être tellement étrange” reconnaît-il. “Mais ce qui me motivait, c’était ce sentiment de : “Oh, mince, je suis effrayé et nerveux, et je ne sais pas ce que je fais. Donc maintenant, je dois trouver une solution.” Je suis en quelque sorte enthousiaste à l’idée de revenir à cet état où l’on est mal à l’aise et où l’on ne sait pas ce qui va se passer.”

Selon The Athletic, Lacob n'envisage pas de poursuivre sa carrière en NBA.