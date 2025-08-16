Les modèles rétro signés Jordan Brand ont toujours la cote et la sortie de la Air Jordan 10 « Steel Grey » a récemment permis de le confirmer. Attention donc pour les amateurs puisque la Air Jordan 12 « French Blue » s'apprête à son tour à effectuer son « comeback » !

Cette Air Jordan 12 « French Blue » a en effet été rendue célèbre par Kobe Bryant, puisque la légende des Lakers a notamment porté ce modèle après avoir quitté adidas et avant de s'engager pour Nike. Le « Black Mamba » a ainsi livré de grosses performances, notamment avec le maillot rétro bleu des Lakers de Minneapolis, en faisant également une paire référencée depuis cette époque auprès des collectionneurs.

Réédité en 2016, le coloris avait déjà connu un franc succès. Pour son coloris avec une tige en cuir blanc et bleu marine, quelques finitions couleur argent, et une petite touche de rouge sur le numéro 23 présent sur le talon. Mais aussi pour son histoire…

La Air Jordan 12 « French Blue » est disponible à la vente sur Basket4Ballers depuis minuit, au prix de 210 euros. A vos claviers !