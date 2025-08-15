La Giannis Freak 7 en mode panthère rose

La Giannis Freak 7 vient à peine de débarquer en France avec un premier coloris « Ignition » en orange et noir que Nike en remet déjà une couche en dévoilant ce qui devrait être la prochaine version de la septième chaussure signature de Giannis Antetokounmpo.

La marque à la virgule a cette fois opté pour un coloris « Live Wire » principalement rose, avec un « Swoosh » inversé violet aux contours gris et le logo de la superstar des Bucks en vert fluo sur la languette. Le tout lui donne un côté “panthère rose” qui ne passera pas inaperçu.

Pour cette nouvelle paire signature, la tige se démarque par sa composition entre mesh et TPU, avec un motif ondulé qui rappelle un peu la KD16. A noter également, le travail remarquable effectué sur la semelle avec l'inscription “Antetokounmpo” qui apparaît sur les motifs du revêtement extérieur dont l'adhérence devrait encore être le gros point fort.

La Giannis Freak 7 « Live Wire » est annoncée pour le 22 août aux Etats-Unis au prix de 115 dollars et sera donc peut-être le prochain coloris à investir le marché français.

(Via SneakerNews)