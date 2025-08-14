C'était il y a un an, la Giannis Immortality 4 devançait la sortie de la Giannis Freak 6 et confirmait que la collection « Immortality », plus abordable et moins sophistiquée, n'en restait pas moins une chaussure “basket” de qualité.

Pour sa quatrième version, la tige en mesh a été soigneusement rembourrée à l'arrière pour assurer un bon maintien et le grip de la semelle extérieure est toujours au rendez-vous. Un an plus tard, la Giannis Immortality 4 est bel et bien toujours en vie et vient de bénéficier de ce nouveau coloris « Silver Volt ». avec donc des touches de vert fluo sur la semelle extérieure et les contours du « Swoosh » inversé pour accompagner une base en blanc-gris. Le logo de Giannis Antetokounmpo ressort pour sa part en noir sur fond blanc au niveau de la languette.

La Giannis Immortality 4 « Silver Volt » est disponible sur Basket4Ballers, au prix de 90 euros. A noter que la Giannis Freak 7 a pris un temps d'avance cette année puisqu'elle la paire déjà disponible en France, elle aussi sur Basket4Ballers, au prix de 115 euros. Il ne manque plus que le retour du “Greek Freak” attendu sur les parquets pour disputer l'Eurobasket avec la Grèce !