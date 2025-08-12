Le Heat prêt à tenter le pari Kai Jones ?

On le sait, Miami est réputé pour être la destination prisée des joueurs de l'ombre –pour ne pas dire méconnus– en quête d'un peu plus de lumière. Le prochain « pari » en Floride pourrait bien se nommer Kai Jones, puisque Chris Haynes indique qu'il a passé, ce lundi, un essai avec le Heat.

De quoi imaginer un intérêt de la franchise floridienne pour le Bahaméen de 24 ans, qui a passé la dernière saison du côté des Clippers puis des Mavericks (pour 5 points et 3.1 rebonds de moyenne en cumulé). Libre depuis quelques semaines, son nom a même été évoqué en Italie, à la Virtus Bologne, mais on se doute qu'il préférerait garder une place en NBA.

En cas d'essai concluant à Miami, Kai Jones viendrait en tout cas s'installer derrière Bam Adebayo et Kel'el Ware dans la rotation intérieure du Heat. Ancien 19e choix de la Draft (2021), il s'était quelque peu perdu à Charlotte en 2023, à cause de ses problèmes de santé mentale. Avant de repartir de l'avant à Los Angeles, grâce à Tyronn Lue, qui connaît d'ailleurs très bien Erik Spoelstra…

Kai Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHA 21 3 64.3 50.0 37.5 0.1 0.4 0.5 0.2 0.4 0.0 0.3 0.1 1.0 2022-23 CHA 46 12 55.8 21.1 73.1 0.8 1.9 2.7 0.3 1.4 0.4 0.7 0.7 3.4 2024-25 * All Teams 40 12 79.8 20.0 71.9 1.0 2.1 3.1 0.6 1.2 0.4 0.5 0.6 5.0 2024-25 * LAC 28 7 72.2 0.0 75.0 0.5 1.1 1.6 0.4 0.8 0.2 0.4 0.5 2.2 2024-25 * DAL 12 22 83.6 33.3 70.0 2.1 4.5 6.6 1.2 2.2 0.8 0.7 0.8 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.