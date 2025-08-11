Basket4Ballers et Puma sont de retour pour une nouvelle collab' ! Après le succès des coloris « Joker » et « Unexpected Joker » conçus en partenariat avec le shop français, c'est cette fois la All-Pro Nitro 2 qui a été mise à contribution. Et c'est ainsi que la version « Le Brasier » a vu le jour !

Le nom de ce coloris fait référence au tournoi parisien co-organisé par Basket4ballers ce week-end entre des équipes représentant différents arrondissements de la capitale. Le modèle est dépareillé, entre une dominante en vert-bleu clair sur la chaussure gauche et rose-bleu foncé sur la droite, avec les métros parisiens pour inspiration.

Côté technique, on retrouve les mêmes atouts que le modèle précédent, avec son imposante mousse Nitro SQD, qui garantit un très bon confort mais aussi du dynamisme sur l'avant du pied et les appuis latéraux. La tige PWR Print en mesh est fine, légère et respirante, un détail à ne pas négliger, surtout en cette période de l'année.

Enfin, on peut noter pou innovation la disposition et la coupe de la languette, avec des lacets censés offrir le meilleur maintien du pied. La Puma All-Pro Nitro 2 « Le Brasier » sera par ailleurs complétée par quatre jeux de lacets ! A noter que la collection comprend également une casquette et deux tee-shirts à retrouver sur Basket4Ballers.

La All-Pro Nitro 2 « Le Brasier » est quant à elle disponible au prix de 140 euros depuis ce week-end.