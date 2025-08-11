Matchs
Le Dream d’Allisha Gray, bête noire du Mercury !

WNBA – Troisième confrontation de la saison et troisième victoire pour Atlanta, qui est venu s'imposer 74-66 sur le parquet de Phoenix avec une Allisha Gray “clutch” dans son duel à distance avec Alyssa Thomas.

allisha gray

Solidement accroché à la troisième place de la WNBA, Atlanta a confirmé dimanche son statut de bête noire du Mercury en décrochant une troisième victoire en trois matchs cette saison après être reparti de l'Arizona avec un nouveau succès (74-66). Dans un match serré et un final qui a tourné au duel à distance entre Allisha Gray et Alissa Thomas (21 points, 8 rebonds, 5 passes décisives), c'est l'arrière du Dream qui a pris le meilleur, scorant 10 de ses 17 points dans le dernier acte pour forcer la décision.

Les deux formations avaient réussi à se neutraliser jusque là, même si Atlanta a fait la course en tête en première mi-temps grâce à son adresse à 3-points en premier quart-temps avec des flèches plantées tour à tour par Te-Hina Paopao, Jordin Canada et Naz Hilmon par deux fois. L'écart a grimpé jusqu'à +17 sur un lay-up de Brionna Jones (19-37) avant que Phoenix ne parvienne à entamer son “come-back”.

Inarrêtable patte gauche !

A leur tour, Kathryn Westbeld, DeWanna Bonner et Satou Sabally ont fait feu de loin pour relancer le match, et avec une Alyssa Thomas toujours aussi hyperactive, Phoenix a vite refait son retard, repassant même devant au retour des vestiaires sur un “coast-to-coast” d'Alyssa Thomas (43-41) ! Le relais de Jordin Canada et le panier d'Allisha Gray ont replacé Atlanta en tête à 10 minutes de la fin (51-53). Allisha Gray a fait le reste ensuite !

En plaçant un lay-up en début de période puis en trouvant Brionna Jones pour un 3-points bienvenu avant d'enchaîner avec un 3-points à son tour et un nouveau lay-up, la gauchère a replacé son équipe sur les bons rails (62-68). Alyssa Thomas a réussi à relancer le suspense mais Atlanta a tenu bon, non sans souffrir, pour aller chercher la victoire, au prix d'un contre de Te-Hina Paopao sur Kaleah Cooper et quatre précieux lancers de la paire Gray-Hilmon pour un succès 74-66.

Après avoir également gagné sur le parquet de Minnesota il y a deux semaines, Atlanta confirme sa capacité à bien voyager avec cette dixième victoire acquise loin de ses bases. Surtout, le Dream en est à cinq victoires de suite et se place désormais en position de force derrière le tandem Minnesota-New York. Prochain test dès mercredi du côté de Seattle, tandis que Phoenix va essayer de repartir du bon pied vendredi prochain avec la réception de Las Vegas.

/ 66 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Thomas 34 9/14 0/0 3/4 2 6 8 5 2 2 3 0 0 21 27
N. Mack 22 1/5 0/0 0/0 2 4 6 0 2 0 0 3 +5 2 7
S. Sabally 29 3/12 1/6 0/0 1 4 5 3 3 2 1 0 -9 7 7
K. Copper 32 3/14 0/4 3/3 2 1 3 3 2 1 1 0 -14 9 4
M. Akoa Makani 21 1/7 1/3 0/0 1 2 3 3 3 0 1 0 0 3 2
D. Bonner 26 4/8 2/4 6/6 1 4 5 1 2 1 2 0 -12 16 17
K. Westbeld 16 2/6 1/4 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -5 5 2
S. Whitcomb 20 1/3 1/2 0/1 0 3 3 1 4 0 4 0 -5 3 0
24/69 6/23 12/14 9 25 34 16 19 6 12 3 66 66
/ 74 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Jones 26 6/12 1/1 2/2 4 7 11 4 2 1 1 4 +5 15 28
N. Hillmon 36 3/8 3/7 4/4 2 11 13 4 1 1 2 0 +14 13 24
A. Gray 37 6/12 1/6 4/7 1 4 5 5 3 1 1 0 +12 17 18
J. Canada 25 5/11 2/3 1/2 0 2 2 1 1 3 2 0 +1 13 10
T. Paopao 15 2/4 1/3 0/0 0 2 2 1 0 1 3 1 +13 5 5
N. Coffey 5 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 1 0 -4 0 0
B. Griner 13 1/3 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 0 1 +1 2 4
M. Caldwell 27 2/8 1/7 0/0 1 1 2 2 3 3 0 0 -4 5 6
R. Howard 16 0/7 0/5 4/4 0 0 0 2 3 1 0 0 +2 4 0
25/65 9/32 15/19 9 29 38 20 15 11 10 6 74 95

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

