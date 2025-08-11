Le Dream d’Allisha Gray, bête noire du Mercury !

Solidement accroché à la troisième place de la WNBA, Atlanta a confirmé dimanche son statut de bête noire du Mercury en décrochant une troisième victoire en trois matchs cette saison après être reparti de l'Arizona avec un nouveau succès (74-66). Dans un match serré et un final qui a tourné au duel à distance entre Allisha Gray et Alissa Thomas (21 points, 8 rebonds, 5 passes décisives), c'est l'arrière du Dream qui a pris le meilleur, scorant 10 de ses 17 points dans le dernier acte pour forcer la décision.

Les deux formations avaient réussi à se neutraliser jusque là, même si Atlanta a fait la course en tête en première mi-temps grâce à son adresse à 3-points en premier quart-temps avec des flèches plantées tour à tour par Te-Hina Paopao, Jordin Canada et Naz Hilmon par deux fois. L'écart a grimpé jusqu'à +17 sur un lay-up de Brionna Jones (19-37) avant que Phoenix ne parvienne à entamer son “come-back”.

Inarrêtable patte gauche !

A leur tour, Kathryn Westbeld, DeWanna Bonner et Satou Sabally ont fait feu de loin pour relancer le match, et avec une Alyssa Thomas toujours aussi hyperactive, Phoenix a vite refait son retard, repassant même devant au retour des vestiaires sur un “coast-to-coast” d'Alyssa Thomas (43-41) ! Le relais de Jordin Canada et le panier d'Allisha Gray ont replacé Atlanta en tête à 10 minutes de la fin (51-53). Allisha Gray a fait le reste ensuite !

En plaçant un lay-up en début de période puis en trouvant Brionna Jones pour un 3-points bienvenu avant d'enchaîner avec un 3-points à son tour et un nouveau lay-up, la gauchère a replacé son équipe sur les bons rails (62-68). Alyssa Thomas a réussi à relancer le suspense mais Atlanta a tenu bon, non sans souffrir, pour aller chercher la victoire, au prix d'un contre de Te-Hina Paopao sur Kaleah Cooper et quatre précieux lancers de la paire Gray-Hilmon pour un succès 74-66.

Après avoir également gagné sur le parquet de Minnesota il y a deux semaines, Atlanta confirme sa capacité à bien voyager avec cette dixième victoire acquise loin de ses bases. Surtout, le Dream en est à cinq victoires de suite et se place désormais en position de force derrière le tandem Minnesota-New York. Prochain test dès mercredi du côté de Seattle, tandis que Phoenix va essayer de repartir du bon pied vendredi prochain avec la réception de Las Vegas.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.