Les Clippers invitent deux anciens premiers tours de Draft

A sept semaines du début des camps d'entraînement, les franchises distribuent les invitations, aussi connu sous le nom de “Exhibit 10“. Chaque équipe a la possibilité de convier 21 joueurs pour son “training camp”, et Spotrac rapporte que les Clippers, on a choisi de donner une nouvelle chance à Patrick Baldwin Jr et TyTy Washington.

Outre le fait de jouer à l'arrière, les deux ont un point commun : ils ont été respectivement sélectionnés en 28e et 29e positions de la Draft 2022. Trois ans plus tard, les voilà à tenter de décrocher une place dans un effectif, ou plus vraisemblablement un “two-way contract“.

A 22 ans, Baldwin a débuté sa carrière avec les Warriors avant de transiter par les Wizards, les Spurs et enfin les Clippers, où il avait signé un “two-way contract”. En cours de saison, il avait été libéré pour faire de la place à Jordan Miller mais les Clippers lui offrent donc une seconde chance.

Agé lui de 23 ans, Washington a vécu un parcours encore plus instable puisqu'il a porté les maillots de Houston, Atlanta, Oklahoma City, Milwaukee et Phoenix. Après les ajouts de ces deux éléments, les Clippers comptent 19 joueurs sous contrat, dont 14 sont garantis. Il leur reste donc une place dans l'effectif de la saison, et deux pour le “training camp”.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.