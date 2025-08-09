Le Liberty ne fait qu’une bouchée des Wings

Après avoir concédé quatre défaites de suite et perdu Breanna Stewart, le collectif de New York se déploie à nouveau progressivement et montre de belles choses comme ce fut encore le cas cette nuit du côté de Dallas, qui composait sans Paige Bueckers (dos).

Autour d'Emma Meesseman notamment (14 points, 8 rebonds, 7 passes décisives), nouveau point d'ancrage de référence au poste 5, toutes les forces en présence de la formation de Sandy Brondello ont ainsi pu s'exprimer, avec 7 joueuses à 8 points et plus (dont 10 pour Marine Johannès), pour étouffer rapidement une équipe des Wings qui a compté jusqu'à 19 points de retard.

Emma Meesseman et Jonquel Jones font la loi

Les New-Yorkaises ont très vite pris le dessus, en développant un jeu de passes à la perfection dont Sabrina Ionescu, Emma Meesseman, Natasha Cloud et Jonquel Jones ont tour à tour profité. Cette dernière s'est notamment illustrée avec deux flèches à 3-points pour faire passer son équipe à +15 dès la fin du premier acte (13-28).

Natasha Cloud l'a imité dans la foulée, poussant déjà Dallas dos au mur (19-38), car malgré le premier panier du match d'Arike Ogunbowale puis les deux paniers de Diamond Miller, Emma Meesseman a répondu par deux fois pour préserver un matelas confortable à NYC avant la pause (34-50).

La deuxième mi-temps s'annonçait longue et douloureuse lorsque Jonquel Jones a relancé les hostilités d'une magnifique passe dans le dos pour le lay-up de Leonie Fiebich. Mais Arike Ogunbowale a réussi à sonner la révolte, enchaînant les exploits avec l'appui de Grace Berger pour relancer le match !

Marine Johannès calme la révolte des Wings

Revenues à 51-56, les Wings ont alors buté sur une Marine Johannès impériale avec un tir ligne de fond, un 3-points et trois lancers pour terminer le troisième quart-temps (57-64). De quoi rebooster des New-yorkaises qui ont attaque le dernier acte par un nouveau panier de la Française puis deux paniers à 3-points de Jonquel Jones et Leonie Fiebich, subtilement décalées dans le corner par Emma Meesseman puis… Marine Johannès (58-77).

Un 13-1 qui a fait son effet puisque malgré le 9-0 passé par Maddy Siegrist, le Liberty a pu voir venir jusqu'à la fin et l'emporter 88-77 après un dernier coup de collier de la paire Ionescu-Jones.

Ce troisième succès consécutif arrive à point nommé pour les championnes en titre avant de retrouver Minnesota à domicile ce dimanche pour un remake des dernières WNBA Finals. Dans le même temps, Dallas recevra Washington.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.