Direction la Turquie pour Cole Swider

Un nouvel « NBAer » change de continent et prend la direction de l'Europe, puisque Cole Swider s'est engagé pour un an avec l'Anadolu Efes, selon Eurohoops. Il venait tout juste de disputer la Summer League avec les Lakers.

À Istanbul, l'ailier touchera un salaire de 600 000 dollars et jouera entre autres aux côtés de Shane Larkin, PJ Dozier et Georgios Papagiannis. Sans oublier quatre Français : Rodrigue Beaubois, Vincent Poirier, Brice Dessert et Isaïa Cordinier, un autre petit nouveau.

Pour Cole Swider, brièvement passé par les Lakers, le Heat, les Pistons et les Raptors depuis 2022 (pour 3.1 points et 1.2 rebond de moyenne sur une trentaine de matchs), la mission sera très simple la saison prochaine : aider le club stambouliote à récupérer son titre de champion de Turquie. Un titre domestique abandonné cette année au Fenerbahçe, auteur du doublé Euroleague – Süper Ligi.

Cole Swider Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAL 7 6 33.3 37.5 0.0 0.1 0.9 1.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 1.3 2023-24 MIA 18 5 39.5 33.3 100.0 0.1 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.4 0.1 2.3 2024-25 * All Teams 10 17 34.9 31.9 0.0 0.5 2.2 2.7 0.3 1.2 0.4 0.4 0.2 5.9 2024-25 * TOR 8 20 37.9 35.7 0.0 0.6 2.5 3.1 0.2 1.4 0.5 0.5 0.2 7.4 2024-25 * DET 2 7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.