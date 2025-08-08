Nate McMillan : “Quand les Lakers appellent, on écoute”

Viré par les Hawks en février 2023, Nate McMillan est resté une saison loin de la NBA, avant de revenir en 2024 pour devenir assistant de JJ Redick à Los Angeles. Comment s'est fait ce retour sur les bancs de la ligue ?

« J'étais à moitié à la retraite, en Caroline du Nord, à profiter de la vie, à bosser sur ma fondation, à travailler avec les jeunes. J'étais impliqué là-dedans, dans le mentorat », se souvient-il. « Je parlais à mon fils au téléphone et ce dernier et JJ Redick ont travaillé ensemble à New Orleans, quand il était assistant. Il m'a dit que JJ lui avait envoyé un message pour lui demander si je serais intéressé par un poste sur un banc. »

La proposition n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd… « J'ai dit à mon fils de lui donner mon numéro. Je savais qu'il venait d'accepter d'être l'entraîneur des Lakers et, quand cette franchise appelle, on écoute. Il m'a immédiatement appelé, on a discuté, il a évoqué ses idées pour coacher les Lakers, pour son staff. Il estimait avoir besoin d'expérience, d'anciens. »

Parler à LeBron James avant d'accepter

Mais avant d'accepter, l'ancien coach des Blazers et des Hawks voulait avoir l'avis d'une légende : Mike Krzyzewski. « J'y ai réfléchi et j'ai ensuite passé un autre coup de téléphone : c'était coach K. On a travaillé ensemble avec Team USA entre 2008 et 2012. Il estimait que j'étais bien pour ce poste, pour aider JJ Redick. J'ai un grand respect pour coach K. »

Après ça, était-ce acté ? L'affaire était-elle enfin dans le sac ?

« Donc j'ai rappelé JJ pour lui dire que ça m'intéressait mais que j'avais encore un coup de fil à passer : LeBron James », poursuit Nate McMillan. « J'avais besoin de lui parler. Cinq minutes après, James m'a appelé, pour me dire qu'il voulait travailler avec moi. C'était une sacrée opportunité de bosser avec LeBron et Anthony Davis à l'époque et pour l'une des cinq plus grandes franchises de sport au monde. »

Même si, pour l'ancien joueur de Seattle, « mettre du violet et jaune, c'était un petit défi au début car avec Magic Johnson et les autres, on s'est beaucoup battu dans les années 1980 et 1990 ».