Un collectif revendique les lancers de sextoys en WNBA

Cela fait maintenant dix jours que l'affaire des sextoys secoue la WNBA. Trois matches ont été perturbés par ces objets, lancés sur les parquets, et ils font enrager les joueuses et la ligue, notamment pour des questions de sécurité. Puisque ce n'était plus un acte isolé, qui pouvait se trouver derrière cela ? À qui profite le « crime » ?

Les médias américains, USA Today et ESPN, ont réussi à trouver la réponse : un groupe lié à l'univers des cryptomonnaies. Un des membres a parlé à ESPN, sous couvert d'anonymat, afin d'expliquer ses motivations.

Pour faire monter le prix et la notoriété de sa monnaie virtuelle, le groupe cherchait un moyen de faire parler de lui – « comment attirer l'attention ? », dit-il – et cette idée s'est imposée. C'est ainsi que les membres du groupe sont incités à lancer, eux aussi, des godemichets de couleur verte sur les parquets de WNBA. Des actions étaient d'ailleurs programmées mardi soir, dans quatre salles différentes.

Dollars et MLB

Deux personnes ont été arrêtées depuis. Delbert Carver (23 ans) qui aurait été le premier à lancer un sextoy le 29 juillet, mais l'homme avec lequel ESPN a parlé affirme qu'il ne faisait pas partie du groupe, donc que ce n'était pas lui qui avait perturbé le match entre le Dream et les Valkyries. Le deuxième en revanche, Kaden Lopez (18 ans), était de la partie puisque l'interlocuteur d'ESPN a donné son nom avant que ce dernier ne soit évoqué dans la presse.

La manœuvre médiatique a visiblement fonctionné puisque Forbes a constaté que le prix de la cryptomonnaie a augmenté de 300% au cours de la semaine dernière. Sans compter les recherches sur Google, sur ce fameux sextoy vert, qui ont explosé. Un site de paris a même proposé de mettre de l'argent sur ces incidents : quand et où ? quelle couleur pour l'objet ? Forcément, des membres du groupe derrière tout ça, bien informés puisque acteurs, ont joué et gagné de l'argent…

Ce petit jeu ne s'est finalement pas limité à la WNBA. Il s'est déplacé vers la MLB, puisqu'une femme a brandi un godemichet, toujours vert, pendant la rencontre Marlins-Astros à Miami. « Nous avons prévu beaucoup de choses amusantes. De nature moins perturbatrice, mais nous voulons que les gens continuent à s'intéresser à nous », conclut l'homme interrogé par ESPN.