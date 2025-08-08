Anthony Gill de retour à Washington

Pour encadrer la jeunesse montante des Wizards, ces derniers ont décidé de continuer de faire confiance à Anthony Gill, nous apprend Hoopshype. Il re-signe ainsi pour un an, sans doute au minimum salarial.

Ce n'est évidemment pas une surprise, puisque l'ailier de 32 ans est présent dans la capitale depuis 2020. Malgré des statistiques faméliques (3.4 points et 1.7 rebond, sur 230 matchs et 9 minutes), il fait maintenant partie des murs à Washington et sa présence reste particulièrement appréciée dans le vestiaire.

En plus de Khris Middleton et CJ McCollum (avant leur éventuel transfert en cours de saison ?), c'est donc Anthony Gill qui fera office de « grand frère » des Alex Sarr, Bub Carrington, Bilal Coulibaly, Cam Whitmore, Kyshawn George et autres Tre Johnson. Il devient du même coup le 15e contrat garanti de la franchise.

Anthony Gill Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 26 8 50.0 29.2 81.3 0.6 1.3 2.0 0.4 1.0 0.4 0.3 0.2 3.1 2021-22 WAS 44 11 56.9 53.8 80.8 0.8 1.2 1.9 0.6 1.3 0.1 0.4 0.2 4.1 2022-23 WAS 59 11 53.8 13.8 73.1 0.6 1.1 1.7 0.6 1.2 0.1 0.3 0.2 3.3 2023-24 WAS 50 9 46.9 24.4 80.6 0.7 1.1 1.9 0.7 1.0 0.3 0.5 0.2 3.8 2024-25 WAS 51 8 48.9 32.3 66.0 0.4 0.9 1.3 0.3 0.6 0.2 0.2 0.0 2.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.