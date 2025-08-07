Malgré le duo Saläun-Leite, les Valkyries chutent face aux Aces

Après un “road trip” de cinq matchs, les Valkyries retrouvaient leur Chase Center pour défier les Aces, une équipe face à laquelle les joueuses de Natalie Nakase avaient perdu, il y a trois jours.

Grâce à la paire NaLyssa Smith – A’ja Wilson, autrices de 12 des 16 points de Las Vegas sur le premier quart-temps, les Aces parviennent à créer un premier écart. Mais un tir à 3-points de Veronica Burton et un panier de Temi Fagbenle, servie par Carla Leite, ont permis aux Valkyries de revenir à deux points avant le début du deuxième acte (16-14).

Victime d’une faute de Jewell Loyd sur un tir derrière l’arc, la Française réussit tous ses lancers-francs pour permettre à Golden State de prendre son premier avantage de la partie (19-16). Les Aces reprennent le contrôle du match grâce à un 9-0 à la fin de ce deuxième quart-temps. Si Carla Leite et Janelle Salaün essayent de répondre, un ultime tir primé de Jewell Loyd permet aux Aces de mener 43-36 au moment de rejoindre les vestiaires.

Après la pause, Janelle Salaün (13 points, 3 passes) décide de remettre les Valkyries dans le match. Dans un premier temps, elle est victime d’une faute d’A’ja Wilson sur un tir 3-points, puis, à l’intérieur, elle prend le meilleur sur la MVP en titre pour ramener les Valkyries à un point (51-50). La réponse de Las Vegas est immédiate puisque Jackie Young et Dana Evans donnent dix longueurs d’avance aux visiteuses, ce qui est le plus gros écart du match (52-42).

Golden State rebascule dans le négatif

Carla Leite (11 points, 3 rebonds) tente d’égaliser avec deux paniers consécutifs, mais ses espoirs sont séchés par Jewell Loyd, autrice de six de ses 14 points dans le dernier acte. Ainsi, derrière les 27 points d’A’ja Wilson, les Aces s’imposent 78 à 72. Si Carla Leite et Janelle Salaün ont tout donné pour essayer de porter les Valkyries, la soirée de la troisième française Iliana Rupert a été plus compliquée puisqu'elle finit avec seulement deux points et un rebond.

Une victoire importante pour Las Vegas qui crée un premier écart au classement avec les Valkyries huitièmes et les Sparks neuvièmes.

À l’inverse, Golden State retrouve un bilan négatif avec 14 victoires pour 15 défaites et voit Los Angeles (13 victoires pour 15 défaites) leur mettre la pression. Justement, Sparks et Valkyries croiseront le fer ce samedi. Un duel d’une importance capitale dans la course aux playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.