Le grand retour de la légendaire Air Jordan 12 « French Blue »

Voilà près de dix ans que la Air Jordan 12 « French Blue » n'avait plus refait surface. Réédité en 2016, le coloris avait connu un franc succès. Pour son coloris avec une tige en cuir blanc et bleu marine, quelques finitions couleur argent, et une petite touche de rouge sur le numéro 23 présent sur le talon. Mais aussi pour son histoire…

Cette Air Jordan 12 « French Blue » a en effet été rendue célèbre par Kobe Bryant, puisque la légende des Lakers a notamment porté ce modèle après avoir quitté adidas et avant de s'engager pour Nike. Le « Black Mamba » a ainsi livré de grosses performances, notamment avec le maillot rétro bleu des Lakers de Minneapolis, en faisant également une paire référencée depuis cette époque auprès des collectionneurs.

Son retour est imminent puisque la Air Jordan 12 « French Blue » est annoncée pour le 16 août aux Etats-Unis mais aussi en France, sur Basket4Ballers, au prix de 210 euros !