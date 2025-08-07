Zion Williamson va encore être attendu au tournant à l'aube d'une nouvelle saison qui s'annonce décisive pour les Pelicans. Pour l'épauler, on trouvera Dejounte Murray, Jordan Poole et Jose Alvarado sur les postes arrières, du trio Bey-Jones-Murphy III sur les ailes et du tandem Missi-Looney au poste 5.

Pour briller, le joyau de New Orleans pourra ainsi compter sur sa Zion 4, sortie en février dernier et qui n'est pas loin d'être la plus aboutie de la collection. Jordan Brand est à nouveau reparti presque de zéro, que ce soit au niveau design que « technique », avec pour objectif de répondre aux qualités de puissance et de vitesse du joueur de New Orleans.

Au niveau de la semelle, on retrouve de la mousse Cushlon 3.0, disposée en « drop-in » (directement au contact du pied) comme sur la Zion 3, avec une une unité Air Zoom Strobel sur toute la longueur. La semelle extérieure, ici en bleu translucide, a également été travaillée pour garantir la meilleure adhérence possible.

Pour ce nouveau coloris baptisé « Flight », on reste sur du classique avec une tige blanche assortie d'une base latérale en noir et orange avec une partie tachetée de gris sur fond blanc. Le « Jumpman » et le logo de Zion Williamson ressortent également en orange sur la languette.

La Zion 4 « Flight » est disponible depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.