D’Angelo Russell égratigne les Lakers sur ses premiers pas en NBA

D'Angelo Russell a beau ne pas avoir été retenu par les Nets durant la free agency, le meneur ne manque pas de compliments pour la franchise de Brooklyn. Le nouveau meneur de Dallas a évoqué son attachement à l'équipe où il avait explosé dans un podcast de Dwyane Wade enregistré à New York. Il en a aussi profité pour glisser un petit tacle aux Lakers, là où sa carrière a débuté, et où il ne s'est pas davantage imposé lors de son deuxième passage entre 2023 et 2025.

“D-Lo” a notamment expliqué le plaisir qu'il a eu de revenir le temps de quelques mois chez les Nets, en dépit du manque de compétitivité de l'équipe. Pour Russell, la franchise souffre d'une image erronée vis à vis de ce que peuvent vivre les joueurs sur place. “Revenir à Brooklyn, c'est fou. Evidemment, la ville elle-même, c'est une chose. Mais l'organisation des Nets est vraiment à part. Elle n'est comme aucune autre. Le staff dédié à la performance, les coachs… Tout à Brooklyn est différent de ce à quoi on pourrait s'attendre.”

Les Nets ont appris à Russell comment se comporter comme “un professionnel”

Le joueur de 29 ans a ensuite fait la comparaison entre l'équipe de New York et celle des Lakers, qui l'avait drafté en deuxième position en 2015, avant de l'échanger deux ans plus tard suite à des débuts mitigés. “Je suis arrivé aux Lakers où la structure n'est pas la même. Puis j'ai débarqué à Brooklyn où tout est cadré, cela m'a appris à devenir un joueur professionnel. J'ai toujours eu une approche du jeu avec un peu de nonchalance, et que je pouvais toujours gérer. Quand je suis arrivé à Brooklyn, cela m'a appris à me comporter comme un joueur pro : comment bien dormir, comment bien manger, comment bien récupérer.”

Russell va même plus loin, assurant que cette éthique de travail et cette rigueur est la raison qui lui permet de “toujours jouer aujourd'hui“. “Honnêtement, je ne suis pas un joueur athlétique” poursuit-il. “Je suis un gars qui a dû prendre soin de son corps. Je ne pouvais pas juste me pointer sur le terrain. C'est vraiment ce que Brooklyn m'a appris, et ce que j'apprécie faire aujourd'hui.”

Chez les Mavericks, Russell tentera de relancer sa carrière après deux dernières saisons frustrantes. Il devrait notamment profiter de l'absence de Kyrie Irving pour obtenir du temps de jeu à la mène en première partie de saison. Voire transmettre ce vécu visiblement précieux à Brooklyn au numéro de la dernière draft Cooper Flagg.

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 ☆ BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.2 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.2 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2023-24 LAL 76 33 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 2024-25 * All Teams 58 26 39.0 31.4 83.4 0.3 2.4 2.8 5.1 2.0 1.0 1.9 0.4 12.6 2024-25 * LAL 29 26 41.5 33.3 84.9 0.3 2.5 2.8 4.7 1.8 0.8 1.7 0.1 12.4 2024-25 * BRK 29 25 36.7 29.7 82.6 0.4 2.4 2.8 5.6 2.1 1.1 2.0 0.7 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.