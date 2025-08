Meilleur scoreur de l'histoire des Jeux Olympiques après avoir décroché quatre médailles d'or d'affilée, Kevin Durant est à nouveau à l'honneur. Nike avait déjà ressorti la KD 4 « Gold Medal » sortie à l'issue de son premier titre aux Jeux de Londres 2012.

Treize ans et trois médailles d'or plus tard, voici un coloris « Immortalized » de la KD 18 qui porte les mêmes couleurs, avec une base en bleu marine et des finitions en rouge rappelant le drapeau américain, et donc un complément doré sur la tige et la semelle intermédiaire.

La KD 18 « Immortalized » est annoncée pour le 8 août au prix de 235 dollars !

Notre verdict de la KD 18

Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d’accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c’est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”.

Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu’aux œillets pour bien comprimer le pied. C’est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l’avoir bien compris.

Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.

(Via SneakerNews)