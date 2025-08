Les Bulls ressortent leur maillot du second “Three-Peat”

Les Bulls ont dévoilé leur tout nouveau maillot “Statement Edition”, et il s'agit d'un clin d'œil aux tenues portées par Michael Jordan et Scottie Pippen lors du second “Three-Peat” entre 1995 et 1997.

Ce n'est pas la première fois que la direction ressort ce modèle, puisqu'on l'avait déjà aperçu en 2007 et en 2012. Pour l'occasion, c'est Dennis Rodman qui joue les top model pour le dévoiler, aux côtés de Coby White et de Matas Buzelis.

Noirs avec des rayures rouges verticales, ces maillots rappellent évidemment cette époque dorée, mais dans son communiqué de presse, la franchise précise qu'il y a quelques originalités. Comme notamment la présence des quatre étoiles du drapeau de Chicago au niveau du haut du short, ainsi que de nouvelles emmanchures et encolure.

Les Bulls annoncent que cette nouvelle tenue sera exposée lors du Bulls Fest des 23 et 24 août au United Center, et sera disponible à la vente à partir du mois d’octobre.

Le calendrier de la saison 2025-2026 n’a pas encore été publié, mais les coéquipiers de Nikola Vucevic porteront ces maillots lors de soirées spéciales “Statement Edition”.