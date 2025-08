Giannis Antetokounmpo veut sa carte rookie de Victor Wembanyama

Giannis Antetokounmpo est un grand collectionneur de cartes à l’effigie de joueurs NBA. Désormais, le Grec a dans le viseur la toute première carte de la saison rookie de Victor Wembanyama.

“Je veux cette carte”, affirme Giannis Antetokounmpo lors d'un live organisé par eBay. “Je pense que Victor Wembanyama sera un des meilleurs joueurs de la Ligue dans les prochaines années et qu’il aura une très belle carrière. Avoir son premier maillot NBA ou les chaussures avec lesquelles il a mis ses premiers points, ce sont de bons investissements comme cela peut être le cas pour Stephen Curry, LeBron James ou Michael Jordan.”

La cote des cartes de “Logoman” s'affole

Difficile de contredire le champion NBA 2021 puisqu’en février dernier une carte éditée à un seul exemplaire de Victor Wembanyama avait été vendue pour 860 100 dollars, ce qui était un record pour une carte du Français. Rappelons aussi que l'un des premiers maillots NBA portés par Victor Wembanyama avait été vendu pour 762 000 dollars, en novembre 2023.

Parmi les cartes à collectionner les plus onéreuses, on retrouve celles auxquelles ont été intégrées le patch de la NBA présent sur les maillots nommées “Logoman”. Giannis Antetokounmpo possède plusieurs exemplaires de ces cartes rares dans sa collection, mais il a préféré ne pas indiquer le nombre exact lors de cet événement d'eBay. Néanmoins, sa carte la plus chère est sa “Logoman” datant de sa saison 2013-14 alors qu’il était encore rookie. Une carte qui s’est vendue à 1.8 million de dollars en 2020.

Si le double MVP est en quête d'une carte de Victor Wembanyama, les cibles prioritaires de son frère Thanasis sont les éléments à l'effigie de Michael Jordan.

“Les objets autour de Michael Jordan ont le plus de valeur, sans aucune hésitation”, explique Thanasis Antetokounmpo. “Je m'en fiche que ce soit une chaussure, une casquette, un maillot ou une carte.”

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.