Une patte d’ours sur la Jordan Luka 4

Luka Doncic fait à nouveau l'actualité en NBA, parce qu'il a fondu et semble déjà affûté pour la saison prochaine, mais aussi parce qu'il a signé une prolongation de trois ans avec les Lakers moyennant 165 millions de dollars.

Sa paire signature, la Luka 4 est également dans la lumière grâce à ce nouveau coloris “Bear Biologist” qui semble à nouveau mettre à l'honneur la Slovénie et ses atouts. En l'occurrence, sur le haut Karst, la région de Notranjska et les forêts sauvages de Kocevje, on peut y voir des ours !

La tige est ainsi habillée entre beige et marron avec quelques touches d'orange et de vert, sur la semelle notamment. Mais ce qui fait surtout la particularité de ce coloris, c'est le motif d'empreinte de patte d'ours présent au niveau du talon !

Sur cette Jordan Luka 4, la mousse en Cushlon et l’unité Zoom Air à l’avant du pied est censé apporter le confort et le dynamisme de la semelle, le dispositif étant complété par une plaque IsoPlate. Le revêtement extérieur ressort de façon translucide sur toute la longueur.

La Jordan Luka 4 “Bear Biologist” est déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros !