Pour Phil Handy, c’était logique de rejoindre les Mavericks

Cet été, le coaching staff des Mavericks a vécu une véritable « Lakerisation ». Jason Kidd est le coach de Dallas et on se souvient qu'il était assistant sur le banc des Lakers en 2020, au moment du titre remporté par la bande à LeBron James.

Il était alors l'assistant de Frank Vogel, qui est arrivé dans le Texas ces derniers temps, dans le rôle du premier assistant de Kidd. Les rôles sont donc inversés. Il ne faut pas non plus oublier Mike Penberthy, spécialiste du tir, également à Los Angeles en 2020, ni Phil Handy.

Ce dernier a pris la décision de rejoindre Dallas après avoir quitté la franchise californienne en 2024. En plus des assistants qu'il a côtoyés aux Lakers, il va retrouver d'autres têtes connues dans le vestiaire.

« J'ai une longue histoire avec Kyrie Irving, à Cleveland », rappelle l'assistant de 53 ans, qui a remporté le titre en 2016 avec les Cavaliers. « J'ai une relation avec Anthony Davis, du temps des Lakers. Donc pour moi, ça faisait sens. »

Lui qui a remporté trois titres en quelques saisons seulement (2016 et 2020 donc, mais aussi 2019 avec Toronto) a envie de prendre les commandes d'une équipe depuis plusieurs années. Mais pour l'instant, il reste assistant et progresse dans son coin.

« Je me suis amélioré au niveau des systèmes. J'ai mieux compris les concepts collectifs. J'ai pu grandir en tant que coach », insiste-t-il. « Quand je suis arrivé en NBA, mon rôle était uniquement celui de développer les joueurs. Mais, au fil des années, je me suis occupé de l'attaque une année, de la défense une autre. Donc j'ai eu l’opportunité de vraiment grandir et de faire des choses différentes. »