À Atlanta, le Mercury de Monique Akoa Makani a été humilié

Avec quatre défaites sur ses cinq derniers matchs, le Mercury se rendait à Atlanta pour tenter de se relancer. Une volonté affirmée dès l’entame de cette rencontre puisque Phoenix creuse un premier écart derrière les tirs à 3-points de Kahleah Cooper et Kathryn Westbeld (13-4). La réponse du Dream est immédiate puisque Allisha Gray (26 points, 2 rebonds) lance un 16-2 en faveur de la franchise géorgienne au cours duquel la star d’Atlanta inscrit huit points (20-15). Si Alyssa Thomas met fin à trois minutes sans point pour le Mercury, Allisha Gray enfonce un peu plus Phoenix avec six points de suite. À la fin de ce premier quart-temps, Te-Hina Paopao et Maya Caldwell s’illustrent derrière l’arc pour donner onze points d’avance au Dream (34-23).

Si dans le deuxième acte, Atlanta creuse un peu plus l’écart, c’est après la pause que le Mercury s’effondre totalement. L’attaque d’Atlanta déroule derrière une Allisha Gray toujours intenable tandis que l’attaque de Phoenix est totalement amorphe. Après un “run” de 8-0 à la fin du troisième quart-temps conclu par un tir lointain de Naz Hillmon, les joueuses de Karl Smesko comptent 34 points d’avance (84-50).

Le Mercury dans le dur

Le Mercury a un léger sursaut d’orgueil dans le dernier acte, mais c’est insuffisant pour espérer remonter au score et Phoenix s’incline lourdement 95 à 72 après un troisième quart-temps raté, perdu 26-8, et une deuxième mi-temps au cours de laquelle Satou Sabally n’a pas joué. Interrogé après le match, l’entraîneur du Mercury, Nate Tibbetts, a justifié son choix en expliquant que son intérieure n’avait pas apporté assez d’énergie en première mi-temps. De son côté, Monique Akoa Makani a délivré sept points et cinq passes décisives à 2/5 au tir.

Phoenix réalise ainsi la mauvaise opération de la nuit puisque le Mercury voit le Dream prendre sa troisième place au classement et laisse le Fever, vainqueur des Wings, revenir pour espérer récupérer la quatrième place et un avantage du terrain au moment des playoffs.

La franchise de l'Arizona a perdu cinq de ses six derniers matchs et aura l’occasion de se relancer face au Sky, ce dimanche.

Allisha Gray was automatic from deep She dropped 26 PTS and a career-high 7 threes in the Dream’s win over the Mercury.#WelcometotheW pic.twitter.com/dMqVOn70Mh — WNBA (@WNBA) August 2, 2025

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.