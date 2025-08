Julian Champagnie voit son contrat garanti par les Spurs

La saison dernière, ils étaient 11 à avoir disputé 82 matchs. Parmi eux, un certain Julian Champagnie qui, avec les Spurs, s'est principalement illustré en sortie de banc avec ses 9.9 points, 3.9 rebonds et 1.4 passe de moyenne (à 37% à 3-points).

Forcément, les dirigeants de San Antonio ne pouvaient pas se permettre de le laisser filer comme ça, au sortir de son exercice le plus productif en carrière. Ils ont donc décidé de lui garantir son contrat et son salaire de 3 millions de dollars. À noter que le joueur de 24 ans aura aussi une dernière année à 3 millions de dollars également en 2026/27, mais elle ne sera pas non plus garantie complètement l'été prochain.

Cela fait en tout cas une option supplémentaire pour Mitch Johnson sur son banc, alors que Julian Champagnie se trouve derrière Harrison Barnes et Jeremy Sochan dans la rotation, avec Keldon Johnson et le rookie Carter Bryant comme concurrents sur les postes 3/4. Frère jumeau de Justin (Wizards), il n'avait pas été drafté en 2022.

Julian Champagnie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 * All Teams 17 19 45.4 40.2 82.4 0.6 2.9 3.5 0.6 1.5 0.4 0.6 0.3 9.7 2022-23 * SAN 15 21 46.1 40.7 82.4 0.7 3.3 4.0 0.7 1.7 0.3 0.7 0.3 11.0 2022-23 * PHL 2 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2023-24 SAN 74 20 40.8 36.5 81.5 0.6 2.2 2.8 1.4 1.0 0.6 0.8 0.6 6.8 2024-25 SAN 82 24 41.5 37.1 90.4 0.8 3.1 3.9 1.4 1.4 0.7 0.9 0.4 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.