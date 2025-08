Devonte’ Graham s’envole pour la Serbie

Des nouvelles de Devonte' Graham, que l'on avait laissé il y a un an sur une signature avec les Blazers. Sauf que ces derniers avaient ensuite profité de son contrat non garanti pour le libérer, quelques jours avant le début de l'exercice 2024/25.

Dans la foulée, le meneur n'avait pas pu retrouver d'équipe pour la saison et il avait donc dû se contenter de la G-League, avec le Rip City Remix (justement affilié aux Blazers). Alignant des statistiques de 10.8 points, 4.6 passes et 1.6 interception par match (à 37% au shoot, dont 34% à 3-points).

Quelques mois plus tard, on apprend maintenant que Devonte' Graham a décidé de s'envoler pour l'Europe, où un contrat d'un an l'attend du côté de l'Étoile rouge de Belgrade. Un club engagé en Euroleague et qui est une vraie puissance en Serbie, avec un nombre record de 24 titres nationaux.

À désormais 30 ans, l'ancien joueur des Hornets, des Pelicans et des Spurs (11.1 points et 4.3 passes de moyenne en carrière) va y retrouver d'autres anciens « NBAers » comme Isaiah Canaan, Semi Ojeleye, Nemanja Nedovic, Chima Moneke, Joel Bolomboy ou encore Jordan Nwora.

Devonte' Graham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHA 46 15 34.3 28.1 76.1 0.2 1.2 1.4 2.6 1.0 0.5 0.7 0.0 4.7 2019-20 CHA 63 35 38.2 37.3 82.0 0.7 2.7 3.4 7.5 1.8 1.0 2.9 0.2 18.2 2020-21 CHA 55 30 37.7 37.5 84.2 0.4 2.3 2.7 5.4 1.4 0.9 1.5 0.1 14.8 2021-22 NOP 76 28 36.3 34.1 84.3 0.5 1.8 2.3 4.2 1.3 0.9 1.4 0.2 11.9 2022-23 * All Teams 73 18 37.4 35.2 74.8 0.3 1.4 1.7 2.7 1.1 0.6 0.7 0.2 7.4 2022-23 * NOP 53 15 36.8 34.7 74.6 0.2 1.1 1.4 2.2 0.9 0.6 0.5 0.2 5.3 2022-23 * SAN 20 26 38.0 35.8 75.0 0.4 2.2 2.5 4.0 1.6 0.8 1.3 0.3 13.0 2023-24 SAN 23 14 35.2 30.1 81.3 0.2 1.4 1.6 2.1 0.6 0.4 0.7 0.1 5.0 Total 336 25 37.1 35.4 81.2 0.4 1.9 2.3 4.3 1.3 0.8 1.4 0.2 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.