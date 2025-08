Jabari Smith Jr. a grandi en idolâtrant Kevin Durant… jusqu’à sa signature aux Warriors

Prolongé pour 122 millions de dollars sur cinq ans par Houston, Jabari Smith Jr. espère continuer de grandir avec les Rockets, d'autant qu'ils viennent de récupérer Kevin Durant, son idole de jeunesse. Jusqu'à l'été 2016…

« Honnêtement, il était mon joueur préféré. Jusqu'à ce qu'il rejoigne Golden State… Ça a un peu dégoûté tout le monde » explique-t-il dans le podcast « The Young Man and The Three », Trey Murphy III étant obligé de se mordre les lèvres. « Mais il était mon joueur préféré en grandissant. Je voulais être comme lui, le copier, faire ce qu'il fait sur le terrain. C'était comme ça. Mais tous les grands qui pouvaient shooter voulaient être comme KD. »

Jabari Smith Jr. a d'ailleurs rapidement pu s'entraîner avec son nouveau coéquipier, et observer sa méthode.

« Je l'observais attentivement et en arrivant en NBA, pouvoir m'entraîner avec lui, c'était dingue. En s'entraînant avec lui, il n'y a pas beaucoup de ratés et de mouvements inutiles. Tout est ainsi fait à la vitesse des matchs. Son attention aux détails est dingue. Et quand vous vous entraînez avec lui, vous voulez faire la même chose. Vous êtes davantage concentrés et quand il joue, c'est la même chose. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut réellement faire. On peut tenter de le forcer à partir d'un côté et le ralentir mais il aura les tirs qu'il veut. »

Pour l'ailier fort des Rockets, face à la taille de Kevin Durant, et le fait qu'il déclenche son tir très haut, rien ne gêne vraiment le double MVP des Finals. « Il faut juste prier » conclut-il d'ailleurs.

Jabari Smith, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 79 31 40.8 30.7 78.6 1.5 5.7 7.2 1.3 2.9 0.5 1.3 0.9 12.8 2023-24 HOU 76 32 45.4 36.3 81.1 1.8 6.3 8.1 1.6 2.6 0.7 1.2 0.8 13.7 2024-25 HOU 57 30 43.8 35.4 82.5 1.8 5.2 7.0 1.1 2.2 0.4 1.1 0.7 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.