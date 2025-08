Prochaine escale pour JaVale McGee ? L’Australie !

À 37 ans, JaVale McGee a visiblement fait une croix sur la NBA, ou inversement, et il parcourt désormais le monde.

Actuellement, le triple champion NBA (2017, 2018 et 2020) et champion olympique (2021) évolue à Porto Rico, avec les Vaqueros de Bayamon. Une équipe dans laquelle il côtoie Chris Duarte et Danilo Gallinari, et qui vient de se qualifier pour la finale du championnat local, en venant à bout des Cangrejeros de Santurce, de Kenneth Faried.

Dans l'ultime match de la finale de conférence, JaVale McGee a ainsi compilé 20 points et 8 rebonds, et il va désormais affronter les Leones de Ponce en finale.

Et il n'aura pas trop le temps de se reposer puisque ESPN annonce qu'il va rejoindre les Illawarra Hawks, dans le championnat australien (même s'il y a également une équipe située en Nouvelle-Zélande).

La NBL débute de son côté le 18 septembre, et termine en avril, pour les équipes qui accèdent à la finale.