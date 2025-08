La Puma All-Pro Nitro 2 passe la cinquième

Puma continue d'imprimer un rythme impressionnant depuis le début de la All-Pro Nitro 2. Le modèle sorti au début du mois en est déjà à son cinquième coloris avec cette version « Hoopers Hotline » !

La tige s'articule entre du blanc et du bleu marine sur la partie avant, du rose à l'arrière et des touches de jaune, pour faire ressortir le « All Pro » notamment.

Niveau technique, on retrouve les mêmes atouts que le modèle précédent, avec son imposante mousse Nitro SQD, qui garantit un très bon confort mais aussi du dynamisme sur l'avant du pied et les appuis latéraux. La tige PWR Print en mesh est fine, légère est respirante, un détail à ne pas négliger, surtout en cette période de l'année.

Enfin, on peut noter pou innovation la disposition et la coupe de la languette, avec des lacets censés offrir le meilleur maintien du pied. Niveau design également, le logo « Puma Stripe » apparaît avec un effet 3D sur l'avant du pied et vient compléter l'inscription « All-Pro ».

La All-Pro Nitro 2 “Hoopers Hotline” est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.