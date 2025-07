De retour chez lui après avoir payé ses dettes, Marcus Morris a « appris sa leçon »

Sur Instagram, Marcus Morris a expliqué qu'il avait pu retrouver son lit, après avoir passé 51 heures en cellule. Le frère de Markieff avait ainsi été arrêté en Floride, alors qu'il allait prendre l'avion. Deux mandats d'arrêt différents avaient en effet été émis contre lui dans le Nevada, à cause de dettes contractées dans deux casinos.

On sait désormais que l'ancien joueur des Suns et des Clippers, qui a gagné plus de 100 millions de dollars dans sa carrière NBA, devait un total de 265 000 dollars à des casinos de Las Vegas.

« Dieu merci, je me suis réveillé dans mon lit ce matin », a-t-il ainsi écrit sur les réseaux sociaux. « Le mot FRAUDE a été associé à mon nom, comme si j'avais volé quelque chose ou vraiment fait un chèque à un casino en échange d'argent liquide. Est-ce que j'ai demandé un crédit pour jouer ? Oui. Était-ce la première fois ? Non … Donc oui, j'ai pris mon temps pour rembourser l'argent qui aurait pu être réglé immédiatement, si j'avais su que j'allais être mis en prison comme si j'essayais de m'enfuir ou que je risquais de prendre la fuite. »

Désormais, Marcus Morris assure que cette affaire est derrière lui, alors qu'il a réglé ses dettes, même s'il s'amuse aussi en expliquant que tout aurait pu être réglé « à la façon mafieuse, dans les petites pièces des casinos » …

« L'argent a été remboursé et la leçon a été apprise. Je ne peux pas vivre avec la FRAUDE. Mais je ne vais pas

aller sur tous les réseaux sociaux pour clarifier quoi que ce soit », conclut-il tout de même.

Marcus Morris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 HOU 17 7 29.6 11.8 75.0 0.3 0.7 0.9 0.2 0.7 0.1 0.2 0.1 2.4 2012-13 * All Teams 77 20 42.2 36.9 56.4 1.0 2.6 3.6 0.8 2.1 0.6 1.0 0.3 7.7 2012-13 * HOU 54 21 42.8 38.1 65.3 1.2 2.9 4.1 0.9 2.2 0.5 1.0 0.3 8.6 2012-13 * PHX 23 16 40.5 30.8 40.5 0.7 1.8 2.5 0.7 1.7 0.8 1.0 0.2 5.7 2013-14 PHX 82 22 44.2 38.1 76.1 1.0 2.9 3.9 1.1 1.9 0.9 1.2 0.2 9.7 2014-15 PHX 81 25 43.4 35.8 62.8 0.9 3.9 4.8 1.6 2.3 0.8 0.9 0.2 10.4 2015-16 DET 80 36 43.4 36.2 74.9 1.1 3.9 5.1 2.5 2.1 0.8 1.8 0.3 14.1 2016-17 DET 79 33 41.8 33.1 78.4 1.0 3.7 4.7 2.0 2.1 0.7 1.1 0.3 14.0 2017-18 BOS 54 27 42.9 36.8 80.5 0.8 4.6 5.4 1.3 1.9 0.7 1.2 0.2 13.6 2018-19 BOS 75 28 44.7 37.5 84.4 1.0 5.1 6.1 1.5 2.4 0.6 1.2 0.3 14.0 2019-20 * All Teams 62 31 43.8 40.8 82.3 1.0 4.1 5.0 1.4 2.9 0.8 1.6 0.5 16.7 2019-20 * NYK 43 32 44.2 43.9 82.3 1.1 4.3 5.4 1.4 3.0 0.8 1.7 0.4 19.6 2019-20 * LAC 19 29 42.5 31.0 81.8 0.6 3.5 4.1 1.4 2.7 0.7 1.3 0.7 10.1 2020-21 LAC 57 26 47.3 47.3 82.0 0.6 3.5 4.1 1.0 2.1 0.6 1.0 0.3 13.4 2021-22 LAC 54 29 43.4 36.7 87.2 0.5 3.9 4.4 2.1 2.1 0.5 1.3 0.3 15.4 2022-23 LAC 65 28 42.6 36.4 78.2 0.5 3.5 4.0 1.8 2.1 0.7 0.9 0.3 11.2 2023-24 * All Teams 49 17 43.9 40.3 81.8 0.5 2.3 2.7 0.7 1.5 0.3 0.6 0.3 6.5 2023-24 * PHL 37 17 43.9 40.0 86.1 0.5 2.5 3.0 0.7 1.7 0.4 0.5 0.3 6.7 2023-24 * CLE 12 15 44.1 41.4 62.5 0.4 1.7 2.1 0.8 1.1 0.2 0.9 0.2 5.8 Total 832 27 43.5 37.7 77.4 0.8 3.6 4.4 1.5 2.1 0.7 1.1 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.