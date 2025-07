Rondae Hollis-Jefferson espère avoir une nouvelle chance en NBA

Il y a quelques jours, Rondae Hollis-Jefferson a écrit un message qui ressemble fortement à une petite annonce que l'on pourrait résumer ainsi : « basketteur cherche équipe en NBA. » Voici ce qu'il disait précisément.

« Bonjour la NBA. Je me demandais si une équipe avait une place dans son training camp pour un gars sympa comme moi. Je suis comme un SUV qui a des kilomètres au compteur mais, pour une longue saison, on peut compter sur moi. Je veille également à ce que la communication soit bonne au sein de l'équipe. Je peux défendre sur n'importe qui et je n'ai aucun problème à aider les joueurs à progresser à l'entraînement. Je les pousse à se dépasser. Je rends les entraînements plus difficiles lorsque c'est nécessaire afin que les joueurs puissent briller en match. »

Revenir sur la « grande scène »

HoopsHype est allé discuter longuement avec Rondae Hollis-Jefferson (30 ans) afin de comprendre ses motivations. Pourquoi écrire cela, à cet instant ?

« Compte tenu du temps que j'ai passé en NBA, il était très important pour moi de faire le point et de réfléchir à toutes les choses que j'aurais pu faire différemment et qui ont contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui », indique-t-il. « Je pensais à ça l'autre jour, je réfléchissais à ma situation actuellement, mon chemin, mes expériences. Et je me suis dit que je devrais être en NBA. C'était un de ces jours où je me suis assis et j'ai pensé au basket, aux hauts et aux bas. Je veux être sur cette grande scène. »

Peut-être aussi que les récents retours aux États-Unis de joueurs comme Guerschon Yabusele ou Nigel Hayes‑Davis, après des passages en Europe, ont inspiré son envie de revenir en NBA, quatre ans après son dernier match avec Toronto ?

Pas forcément, même s'il admet que « dès qu'un joueur va à l'étranger et obtient une opportunité de revenir en NBA, cela reste une merveilleuse expérience ». « Vu ce que j'ai vécu, je pense que ce serait incroyable comme histoire, une source d'inspiration pour beaucoup d'athlètes. Il ne faut pas abandonner, il faut continuer de se battre », ajoute celui qui a poursuivi sa carrière à Porto Rico et aux Philippines.

« Le vestiaire, c'est le plus important. C'est comme chez le coiffeur »

Après la Coupe du monde 2023, disputée avec la Jordanie, où il avait brillé avec des airs de Kobe Bryant, « mon agent m'a dit que des équipes d'Euroleague ont immédiatement appelé et me voulaient », se souvient-il. Mais ayant déjà signé son contrat avec l'équipe des Tropang Giga, aux Philippines, il ne rejoindra pas l'Europe, ni la NBA. « On a parlé avec des équipes NBA mais allais-je tenter une aventure de 10 jours, avec le risque d'être coupé, ou plutôt conserver ma stabilité financière pour ma famille ? »

Comme souvent dès qu'il s'agit d'un ancien joueur qui veut revenir, Rondae Hollis-Jefferson assure que « sur le terrain, il donnera tout ce qu'il a ». Mais il estime que c'est peut-être ailleurs que son apport pourrait être le plus utile.

« Le vestiaire, c'est le plus important. C'est comme chez le coiffeur. On est assis avec les gars avec lesquels on va aller à la guerre. Il faut s'ouvrir, parler de ce qu'on fait, de nos vies, du basket, de nos difficultés », relate-t-il. « Il se passe tellement de choses dans un vestiaire. L'essentiel, c'est l'énergie que l'on peut apporter à un vestiaire. Je viens avec l'envie de donner, je suis comme un grand frère, à qui on peut demander un conseil, on peut parler et avec lequel on peut passer un bon moment. »