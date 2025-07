Finalement, Donte DiVincenzo ne jouera pas l’Euro avec l’Italie

Le sélectionneur italien Gianmarco Pozzecco et le patron de la sélection, Luigi Datome, avaient annoncé une conférence de presse à 15h00. Et de l'autre côté des Alpes, le sujet a vite été connu : Donte DiVincenzo…

Alors qu'il a récemment obtenu la nationalité italienne, après de longs mois d'attente, et qu'il était dans la pré-sélection de 18 joueurs annoncée mi-juillet, le joueur des Wolves a confirmé qu'il ne serait pas à l'Euro 2025.

En cause : une blessure au gros orteil, qui l'oblige à s'éloigner des parquets quelques temps. Une blessure qui l'a gêné pendant plus d'un mois et demi cette saison, l'obligeant à manquer une vingtaine de rencontres.

C'est en tout cas un coup dur pour l'Italie, la place de naturalisé allant être récupérée par Darius Thompson, le meneur d'origine américaine récemment passé de l'Andaolu Efes à Valence.

Néanmoins, Donte DiVincenzo a tenu à dire qu'il espérait porter le maillot de l'équipe d'Italie dans le futur.

À l'EuroBasket 2025, la « Squadra azzurra » de Simone Fontecchio, Danilo Gallinari ou Nicolo Melli devra d'abord sortir d'un groupe C assez relevé, avec notamment l'Espagne et la Grèce, mais aussi la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie et Chypre, un des pays organisateurs.

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIL 27 15 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.1 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9 2019-20 MIL 66 23 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2 2020-21 MIL 66 28 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4 2021-22 * All Teams 42 24 35.1 33.9 84.3 1.0 3.1 4.0 2.8 1.6 1.1 1.7 0.2 9.0 2021-22 * SAC 25 27 36.2 36.8 83.9 0.9 3.5 4.4 3.6 1.7 1.5 1.8 0.2 10.3 2021-22 * MIL 17 20 33.1 28.4 85.2 1.1 2.5 3.5 1.7 1.5 0.6 1.6 0.2 7.2 2022-23 GOS 72 26 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.8 1.3 1.6 0.1 9.4 2023-24 NYK 81 29 44.3 40.1 75.4 0.8 2.9 3.7 2.7 2.0 1.3 1.4 0.4 15.5 2024-25 MIN 62 26 42.2 39.7 77.8 0.5 3.2 3.7 3.6 1.8 1.2 1.6 0.3 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.