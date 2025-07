Pat Connaughton revient sur ses « sept incroyables années » à Milwaukee

C'est un peu passé inaperçu puisque c'est l'arrivée de Myles Turner et le départ surprise de Damian Lillard qui ont attiré toute la lumière mais, le même jour et toujours à Milwaukee, Pat Connaughton a été envoyé à Charlotte en échange de deux futurs « deuxième tour » de Draft (2031, 2032) et de Vasilije Micic, désormais à l'Hapoël Tel-Aviv.

L'arrière a longtemps été un soldat et un remplaçant solide pour les Bucks, qui a apporté sa pierre au fil des saisons et notamment lors de la conquête du titre en 2021.

« Du plaisir », répond-il quand on lui demande de résumer son passage à Milwaukee. « Je sais que, quand on est transféré ou non-prolongé, on a toujours une certaine motivation et je ne vais pas dire que ce n'est pas là. Néanmoins, je dois aussi regarder les choses ainsi : j'ai eu beaucoup de chance de croiser Milwaukee à cet instant de ma carrière. Et j'aime penser que les Bucks ont eu de la chance de me croiser aussi. Ce furent sept incroyables années. Je suis très reconnaissant de ce que ces sept années m'ont apporté. »

Arrivé discrètement, il repart champion NBA

Pat Connaughton, c'est tout de même 440 matches de saison régulière (plus 73 rencontres de playoffs) sous les couleurs des Bucks et 6.8 points de moyenne en 20 minutes. Et s'il n'a jamais été plus qu'un bon remplaçant, ce qui est déjà très bien, il fut tout de même précieux pour Giannis Antetokounmpo et sa bande.

« Passer d'un joueur dont l'équipe n'attend pas vraiment quelque chose la première année à celui d'un joueur qui monte en puissance doucement mais sûrement pour devenir une partie importante de la conquête d'un titre, c'est vraiment agréable à observer, notamment quand on regarde les gens de Milwaukee et de l’État du Wisconsin », raconte-t-il, s'étant identifié à la communauté de la ville.

« Ce sont des bosseurs, des gens qui bossent dur, qui aiment profondément soutenir leur équipe. La franchise a fait un remarquable travail pour cibler des joueurs qui collent avec ce caractère et entrent dans ce moule, afin que les fans ressentent un peu plus de passion lorsqu'ils regardent leur équipe jouer soir après soir. »

Pat Connaughton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 POR 34 4 26.5 23.8 100.0 0.3 0.6 0.9 0.3 0.2 0.1 0.3 0.0 1.1 2016-17 POR 39 8 51.4 51.5 77.8 0.3 1.1 1.3 0.7 0.6 0.2 0.4 0.1 2.5 2017-18 POR 82 18 42.3 35.2 84.1 0.4 1.5 2.0 1.1 1.5 0.3 0.5 0.3 5.4 2018-19 MIL 61 21 46.6 33.0 72.5 1.0 3.2 4.2 2.0 1.3 0.5 0.5 0.4 6.9 2019-20 MIL 67 19 45.5 33.1 77.5 0.9 3.3 4.2 1.6 1.0 0.4 0.8 0.5 5.4 2020-21 MIL 69 23 43.4 37.1 77.5 0.9 3.9 4.8 1.2 1.4 0.7 0.5 0.3 6.8 2021-22 MIL 65 26 45.8 39.5 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.3 0.9 0.5 0.2 9.9 2022-23 MIL 61 24 39.2 33.9 65.9 0.8 3.8 4.6 1.3 1.1 0.6 0.5 0.2 7.6 2023-24 MIL 76 22 43.5 34.5 75.9 0.7 2.5 3.1 2.1 1.3 0.5 0.6 0.2 5.6 2024-25 MIL 41 15 46.9 32.1 77.4 0.5 2.2 2.7 1.7 1.1 0.2 0.6 0.3 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.