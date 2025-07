Malgré les absences, Zaccharie Risacher vise toujours l’or à l’Euro

Sans Victor Wembanyama, Evan Fournier, Rudy Gobert ou Matthias Lessort, que peut espérer l'Equipe de France dans cet EuroBasket 2025 ? Freddy Fauthoux admet d'ailleurs que les Bleus sont en « pleine reconstruction ».

Mais pour Zaccharie Risacher, qui fait partie de la nouvelle génération, les ambitions restent intactes.

« Évidemment, il manque quelques joueurs. Mais je pense que ça n'enlève en rien la capacité de ce groupe à briller » a-t-il ainsi répondu lors du « media day » de l'Equipe de France. « En tout cas, je suis très confiant sur le fait qu'on a des gars qui sont capables de faire le taf et de remporter des médailles. Je suis très heureux de faire partie de ce groupe de gars. Mes attentes, c'est de remporter l'or. Je pense qu'on a un bon groupe. On a des compétiteurs. On a des gars qui vont tout donner pour ce maillot bleu. Je me reconnais bien dans cette mentalité. »

Pour le fils de Stéphane Risacher, qui n'a qu'une sélection (écourtée par une commotion) avec l'Equipe de France A, cet été représente à la fois ses retrouvailles avec Freddy Fauthoux, son coach de Bourg-en-Bresse, et ses vrais débuts chez les grands. Pour vraiment débuter son aventure avec le maillot bleu, à la suite de son père, et ses 124 sélections.

« Mon rapport au maillot bleu est très fort. Je suis très attaché à la France et je m'en rends compte de plus en plus depuis que je suis parti à l'étranger. Mon père a joué pour ce maillot, j'ai grandi en regardant l'Equipe de France, que ce soit les cassettes de mon père ou même l'Equipe de France d'il y a quelques années. Ça compte beaucoup pour moi. C'est une fierté de pouvoir représenter mon pays avec l'équipe de France A sur la scène internationale. »

LES 18 JOUEURS DE LA PRÉ-SÉLECTION

Meneurs

Matthew Strazel

Théo Maledon

Frank Ntilikina

Sylvain Francisco

Extérieurs

Isaïa Cordinier

Bilal Coulibaly

Ousmane Dieng

Nadir Hifi

Timothé Luwawu-Cabarrot

Elie Okobo

Zaccharie Risacher

Intérieurs

Moussa Diabaté

Jaylen Hoard

Mouhammadou Jaiteh

Yoan Makoundou

Vincent Poirier

Alexandre Sarr

Guerschon Yabusele